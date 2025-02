Alfredo Berti, furioso tras su expulsión en Argentinos-Independiente Rivadavia: "Se cree Castrilli el b..."

El partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia tuvo un primer tiempo caliente y con un protagonista inesperado: Alfredo Berti. El entrenador de la Lepra mendocina fue expulsado a los 42 minutos por el árbitro Nicolás Ramírez y reaccionó con furia contra el cuerpo arbitral, dejando frases explosivas al retirarse del campo.

El detonante fue una falta de Leandro Lozano sobre Sebastián Villa en la mitad de la cancha. Aunque la infracción ameritaba tarjeta amarilla, el árbitro cortó la jugada inmediatamente sin aplicar la ley de ventaja, justo cuando Luis Sequeira se escapaba solo hacia el arco defendido por el Ruso Rodríguez.

Villa habla con Ramírez, quien estuvo en modo Castrilli. El juez mostró siete amarillas, cinco para los jugadores de la Lepra y dos para el Bicho. (Fotobaires).

Berti no lo podía creer. Primero miró incrédulo al cuarto árbitro, Pablo Giménez, y luego estalló en protestas. Ramírez no dudó y lo echó con un gesto de "protesta reiterada". Desencajado, el DT de Independiente Rivadavia le reclamó airadamente a Giménez: "Sos un fenómeno, no le dije nada. Vos tenés que estar allá, no acá", le recriminó. Pero la bronca no quedó ahí.

El momento de la expulsión de Berti

Mientras se retiraba, siguió protestando y dejó una frase que rápidamente se hizo viral: "Vos le tenés que comentar las cosas a este f... que se cree Castrilli el b...!". Con Berti fuera del banco, su ayudante Santiago Flores tomó las riendas del equipo.

Habrá que ver si el Tribunal de Disciplina toma nota de la reacción de Alfredo Berti y si el DT mendocino recibe alguna sanción adicional por sus dichos tras la expulsión.