Ni Godoy Cruz, ni FADEP, Torrico confirmó su próximo objetivo deportivo

Sebastián Torrico atraviesa la nueva vida luego del retiro que coronó una larga carrera debajo de los tres palos de Andes Talleres, Godoy Cruz, Argentinos Juniors y San Lorenzo de Almagro. A los 44 años y buscando renovarse en objetivos, el mendocino confirmó su nuevo objetivo ligado al fútbol.

"Me voy a preparar para ser presidente en un futuro. Siento que para San Lorenzo hay que estar preparado. No solo quiero estar por lo que me tocó vivir como jugador", dijo el Cóndor en diálogo con Fox Sports. Si bien no puso fecha ni plazos, las próximas elecciones en el Cuervo de Boedo serán en 2027.

Moretti ocupa el sillón hasta 2027.

Luego de colgar los guantes, el ex arquero tuvo un primer roce con la política futbolística al ser candidato a vocal en la lista de Sergio Constantino, en los comicios de 2023, cuando se impuso Marcelo Moretti. "En este tiempo participé en las elecciones anteriores. No me tocó que podamos ganar en la lista que yo estaba. Por algo pasa. Es más tiempo para prepararse".

Con casi dos años por delante para ir a las urnas en San Lorenzo, Torrico intentará llegar al sillón presidencial que hoy ocupa Marcelo Moretti. Mientras tanto, continuará con sus funciones en Fundación Amigos por el Deporte, club de la Liga Mendocina del que es dueño y presidente.