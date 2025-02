La llamativa respuesta de Sebastián Domínguez ante el supuesto llamado de la dirigencia a otro DT: "No voy a ese ritmo porque..."

El inicio de Vélez en el torneo Apertura fue decepcionante. El actual campeón del fútbol argentino aún no ha logrado sumar de a tres en sus primeras siete presentaciones y, lo que es peor, no ha conseguido marcar goles desde el comienzo del certamen. Ante esta complicada situación del equipo de Liniers, muchos hinchas pidieron la renuncia de Sebastián Domínguez, director técnico del Fortín y uno de los máximos ídolos del club.

Sin embargo, el exfutbolista se mantiene firme en su puesto y, tras una charla con la dirigencia, continuará como entrenador del conjunto velezano. Luego del empate sin goles frente a Lanús el pasado viernes en La Fortaleza, Domínguez habló con los medios y se refirió a los rumores sobre un posible contacto de la dirigencia con Ariel Broggi, actual entrenador de Banfield, quien podría ser su reemplazo si los resultados no mejoran: "No me consta si eso real y por eso no me genera nada. Se han dicho tantas cosas en el último tiempo, pero yo no voy a ese ritmo, porque la termino pasando mal. Así que no tengo opinión al respecto”, sentenció

Domínguez se refirió al llamado de la dirigencia de Vélez a Broggi

Por otra parte, el DT analizó el aburrido encuentro que disputaron frente al Granate e hizo foco en la expulsión de Agustín Cardozo a falta de 10 minutos para que culminara el encuentro: "Hasta los 80 se ganaba un punto y después se perdieron dos. Duele el hecho de no haber podido resolverlo con el hombre de más, pero hicimos un partido correcto desde lo táctico”, sentenció.

“Hay que empezar a sacar puntos lo antes posible, porque después este es un equipo capaz de sumar triunfos de manera consecutiva. Este plantel tiene material. Hay que recuperar la confianza, algo que hoy parece difícil”, lanzó en referencia al presente que atraviesa el elenco de Liniers.

Domínguez y la situación de Valentín Gómez

Finalmente, habló sobre la situación de Valentín Gómez, figura del equipo campeón de la Liga Profesional 2024 y que por el momento se entrena en una plaza esperando a que se defina su pase a Udinese, ya que el dinero de Foster Gillett sigue sin aparecer y el mercado de pases en aquel país cierra hoy: "Es una situación muy delicada. Están trabajando para destrabarla y esperemos que se solucione lo antes posible. Nosotros con el cuerpo técnico le dimos vía libre para su salida porque es lo que el quería”, concluyó.