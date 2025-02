Gallardo borró a Nacho Fernández: otros 5 casos de ídolos de River "colgados"

Muchos hinchas de River desean una explicación que no tenga que ver con meras cuestiones futbolísticas, pero lo cierto es que Ignacio Fernández está en perfectas condiciones para vestir la camiseta de River. Solamente que Marcelo Gallardo eligió convocar antes al juvenil Santiago Lecanda para el duelo ante San Martín de San Juan por la 7º fecha del torneo Apertura y, pese a las lesiones de Giuliano Galoppo y Matías Rojas, Nacho no estará entre los 23 para jugar este sábado 21.30. Una decisión fuerte para con un campeón de la Copa Libertadores 2018, que trae a colación otros casos de ídolos millonarios no citados; algunos, en evidente conflicto con el DT.

1981: el Beto Alonso y Di Stéfano

Tal vez el primer peso pesado que se quedó afuera de una convocatoria fue nada menos que uno de los máximos ídolos riverplatenses. Norberto “Beto” Alonso ya tenía diez temporadas encima y cinco títulos con la camiseta del Millonario en 1981, cuando otra gloria del fútbol como Alfredo Di Stéfano, entonces su director técnico, decidió marginarlo de los citados para la final del Nacional ante Ferro. La situación no se revirtió, pese a que River fue campeón, y Alonso le dio un ultimátum al presidente Rafael Aragón Cabrera: “Mientras esté Di Stéfano en River, yo no juego”. Finalmente, en 1982, el Beto pasó a Vélez Sarsfield. Eso sí: volvió dos años después para levantar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental y así agigantar su figura en Núñez. Pero aún se recuerda la vez que se quedó afuera de una final.

1999: Ramón Díaz borra a la Bruja Berti

El River de Ramón Díaz estaba a horas de un partido ante Racing, allá por junio de 1999, cuando salió la lista de convocados con una sorpresa: el DT había “borrado” a un referente como Sergio “La bruja” Berti, que tenía siete años con la camiseta rojiblanca en la espalda. No era la primera vez que lo hacía, pero aquella vez una conversación con la dirigencia hizo que lo reincorporara al equipo. A diferencia de lo de Gallardo con Nacho Fernández, la decisión de Ramón con Berti no fue solo futbolística: el entrenador estaba en conflicto con la dirigencia de David Pintado y optó por dejar de lado referentes (también a Hernán Díaz) con los que nunca se había llevado de la mejor manera para saber si aún disponía de autoridad.

Ortega, Simeone y un conflicto inolvidable para los hinchas de River. (Foto: archivo)

2002: Ramón Díaz separa a Astrada

Tres años después, pero en una circunstancia similar, Ramón Díaz volvió a marginar referentes. En la previa de un partido ante Argentinos Juniors que resultaba decisivo para el Millonario, en noviembre del 2002, el Pelado dejó afuera a Juan Esnaider, Marcelo Escudero y un hombre de la casa como Leonardo Astrada. ¿Qué sucedió? A Astrada no lo venía utilizando por motivos futbolísticos, pero fue otra cosa lo que hizo que echara a los tres del último entrenamiento previo al duelo con el Bicho y que se reintegraran al plantel recién dos días después: un conflicto en una práctica. Ramón le llamó la atención a Escudero por entrarle fuerte a un compañero y Astrada, con quien no tenía buena relación, salió en defensa del mediocampista. Inmediatamente después, no hubo ni siquiera una charla, Ramón les informó mediante el preparador físico que no los esperaba en la concertación.

Astrada jugó 470 partidos con la camiseta de River. (Foto: archivo)

2008: Simeone no convoca al Burrito Ortega

En agosto del 2008, el ídolo Ariel Ortega protagonizó un accidente automovilístico a la salida de un boliche en plena madrugada que fue la causa de que no se presentara a entrenar al día siguiente. Y esa, a su vez, fue la razón por la cual Diego Simeone, entonces DT de River, nunca más tuvo en cuenta al jugador de 34 años. Todo explotó cuando se terminaba aquel Torneo Clausura. River ya era campeón, lo había conseguido con una fecha de antelación, y el Cholo no citó al Burrito para el último compromiso ante Banfield, que hubiese significado una adecuada despedida dada su envergadura en Núñez. Ortega no jugó nunca más en River y continuó su carrera en equipos del Ascenso. Y jamás le perdonó al Cholo Simeone aquella decisión: “Ya habíamos salido campeones, yo podría haber jugado dos minutos, entrar, salir, me iba de River y se terminó. Pero hay gente que se cree más importante que el club y que el fútbol”.

2013: Ramón Díaz y Trezeguet

Solo alguien con la huella de Ramón Díaz en River puede volver a aparecer en estas líneas. En su tercer ciclo, allá por junio de 2013, la víctima de las decisiones fuertes del Pelado fue nada menos que David Trezeguet, quien había regresado de Francia dos años antes para volver a poner a River en Primera División. De cara a una nueva pretemporada, Ramón decidió hacer una limpieza en el plantel y habló con cada uno que deseaba que no se presentara a entrenar en Ezeiza. Trezeguet fue sin duda la víctima más pesada; el DT lo tenía considerado detrás de Rodrigo Mora, Rogelio Funes Mori, Carlos “Chino” Luna y Daniel “Keko” Villalba. El campeón del mundo con Francia en 1988 se había recuperado de una lesión en su rodilla izquierda y estaba optimista; la noticia fue un baldazo de agua fría. Y fue el fin de su ciclo en River. Recaló en Newell’s, antes de retirarse en el fútbol de la India.