Con el acuerdo de Foster Gillett casi caído, River recibió una oferta de US$ 3.500.000 por Villagra

Mientras River aguarda el pago de Foster Gillett, Rodrigo Villagra se entrena en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires. El magnate estadounidense, quien adquirió el pase del futbolista al Millonario por 11.7 millones de dólares, aún no ha transferido el dinero a la institución de Núñez. Cansados de la espera, desde las oficinas del Más Monumental decidieron dar por concluido el acuerdo con él.

Por su parte, el exjugador de Talleres también le puso un ultimátum a Foster: "Estoy harto", fue el mensaje del futbolista, quien dejó clara su postura: si la compra de su pase no se concreta antes del domingo, considerará nulo el preacuerdo firmado con River y pedirá regresar al club.

Ante esta situación, el cuadro de Núñez está dispuesto a negociar con cualquier equipo interesado en contratar a Villagra. En las últimas horas, un club europeo presentó una propuesta. En medio de tanta incertidumbre, el CSKA de Moscú, de Rusia, ofreció 3.5 millones de dólares por el 50% del pase del jugador.

River recibió una oferta de 3.5 millones de dólares del CSKA Moscú por Villagra. (Foto: archivo)

Sin embargo, desde Núñez consideraron insuficiente dicha oferta y solicitaron cinco millones de dólares por la mitad del pase. Ahora, esperan una contraoferta por parte de los rusos. De todas maneras, las negociaciones continúan, ya que River corre contrarreloj para encontrar un nuevo destino para el mediocampista de 24 años. Lo cierto es que el mercado de pases de la mayoría de las ligas europeas cierra este domingo 23 de febrero para los futbolistas libres.

Una de las opciones más viables, en caso de que el empresario estadounidense no cumpla con lo acordado, es la del fútbol ruso. Aunque el mercado de pases cierra este fin de semana, si el jugador llega como agente libre o si el club ha registrado negociaciones previas por algún futbolista, se extenderá un plazo adicional de dos semanas.

La postura de River y Villagra si se cae el acuerdo con Foster Gillett

El jugador cordobés llegó al club a principios de 2024 por solicitud de Martín Demichelis, pero nunca consiguió encontrar continuidad ni estabilidad en el equipo. Bajo la dirección de Gallardo, pasó a ser la última opción para el puesto, aunque cerró el año como titular. No obstante, el entrenador ya no cuenta con él por varias razones: la primera es que el propio futbolista expresó su deseo de salir; la segunda, que no logró destacarse cuando tuvo la oportunidad de jugar; y la tercera, que no encajaba con el tipo de mediocampista que el DT buscaba para su esquema.

Si se cae el acuerdo con Foster, Villagra volvería a River y tendría una charla con Gallardo. (Foto: archivo)

De todas formas, si después de más de 23 días entrenando en solitario mientras espera que se resuelva su situación, el jugador regresará y se tiene previsto que Villagra mantenga una charla con Gallardo. A partir de esa conversación se definirá el futuro del futbolista en River.