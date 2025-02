Los candidatos de Carlos Sainz al título de F1 2025 con una ausencia inesperada, ¿a quiénes eligió?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y el gran foco de atención es el desembarco de Lewis Hamilton en Ferrari. El británico buscará su octavo título mundial para convertirse en el piloto más ganador de la historia, pero no todos creen que pueda lograrlo. Uno de ellos es Carlos Sainz, quien no lo incluyó entre sus candidatos al título en una reciente entrevista.

El piloto español, que tuvo que dejar su lugar en la escudería de Maranello tras la llegada de Hamilton, fue consultado sobre quiénes cree que pelearán el campeonato este año. Su respuesta sorprendió: “Creo que será entre esos primeros tres que mencionaste: Verstappen, Norris y Leclerc. Y si Mercedes logra hacer un buen auto, también pondría a Russell ahí”, declaró en diálogo con SoyMotor.

Lewis Hamilton, el día que fue presentado en Ferrari. Foto: @ScuderiaFerrari.

Sainz no solo evitó mencionar a Hamilton, quien conducirá el mismo Ferrari que Leclerc, sino que también dejó fuera de su lista a otros pilotos talentosos como Piastri, Antonelli y Lawson. Su análisis da a entender que, para él, el británico no tendrá un coche a la altura de la pelea o que no logrará adaptarse lo suficiente como para ser candidato al título.

Mientras tanto, Hamilton tuvo sus primeras sensaciones al mando de un auto de Ferrari. Tras probar el SF-23 en Fiorano, confesó: “No se parece en nada al auto que tuve antes. Sentir la vibración del motor Ferrari por primera vez me puso una sonrisa en la cara”.

El próximo paso será el test oficial en Bahréin, del 26 al 28 de febrero, antes del inicio de la temporada en el Gran Premio de Australia, a mediados de marzo. Ahí se verá si Sainz acertó o si Hamilton puede demostrar que su octavo título es una posibilidad real.