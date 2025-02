El refuerzo interno que celebra Deportivo Maipú

Luego de un comienzo extraordinario, con puntaje ideal y sin recibir goles en contra, el Deportivo Maipú recibió otra grata noticia en la previa al choque frente a San Miguel del próximo sábado en condición de visitante. En las últimas horas, uno de los referentes del plantel volvió a sumarse al grupo luego de haber arreglado su contrato, motivo que lo ubica como nueva alternativa para Juan Manuel Sara.

Quien volvió a sumarse al grupo es Matías Viguet, que atravesó una situación muy particular en este inicio de temporada. Al atacante se le venció el contrato en diciembre del año pasado y aún no había estampado su firma para extender el vínculo con el Tricolor. Esta acción llevó a que el ex hombre de Independiente Rivadavia quede marginado del último partido que disputó el Botellero ante Quilmes en el Omar Higinio Sperdutti.

Tras haberse perdido el último partido, Viguet renovó su vínculo con el club. (Instagram)

Sin embargo, Viguet y la dirigencia se reunieron a principios de esta semana, limaron sus asperezas y llegaron a un acuerdo para que el extremo continúe defendiendo los colores del Cruzado este año. Por lo tanto, Sara volverá a tener a disposición a uno de los jugadores con más experiencia del plantel, que además lleva cuatro años en la institución.

Hasta el momento, el delantero disputó 82 partidos con la camiseta de Maipú, convirtió ocho goles y colaboró con otras diez asistencias. En 2024 tuvo su mejor versión al disputar 32 encuentros y marcar siete tantos. Sin problemas en el horizonte, Viguet ya se encuentra a la par del grupo y tiene chances de sumar minutos en un duelo clave frente a uno de los candidatos al ascenso.