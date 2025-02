A tomar nota: la Selección argentina Sub 20 ya conoce el fixture del hexagonal final

La Selección argentina Sub 20, que es dirigida por Diego Placente, quedó segunda en el Grupo B del Sudamericano de la categoría y clasificó al hexagonal final. Este domingo por la mañana, la Albiceleste conoció el fixture de los días en los que tendrá que afrontar la fase final.

El elenco nacional tuvo un demoledor inició en el Sudamericano, gracias a la histórica goleada por 6-0 ante Brasil en la primera fecha. Sin embargo, luego solo le ganó 1-0 a Bolivia y no pudo pasar del empate ante Colombia (1-1) y Ecuador (0-0), lo que provocó que termine avanzando en la segunda posición al hexagonal final, donde se definirán los cuatro clasificados al Mundial de la categoría que se llevará a cabo este año entre septiembre y octubre en Chile. Los otros clasificados en el Grupo B fueron Colombia y Brasil, mientras que en el Grupo A avanzaron Uruguay, Paraguay y Chile.

La Selección argentina comenzará su participación en el hexagonal este martes (horario aún a definir), cuando se enfrente con Chile, un combinado al que ya venció en dos amistosos previos en las últimas semanas. Luego, el viernes, los dirigidos por Placente tendrán una verdadera prueba de fuego ante Uruguay, que fue una aplanadora en la primera ronda y que recién perdió en la fecha final cuando ya estaba clasificado como líder. Su siguiente rival será Colombia, selección a la que enfrentará el lunes 10 de febrero, mientras que la Albiceleste cerrará su participación con los respectivos cruces ante Brasil (el jueves 13) y Paraguay (el domingo 16).

La Sub 20 debuta en el hexagonal final ante Chile. (Foto: Archivo)

La Selección argentina Sub 20 quiere volver a ser protagonista de un Sudamericano, torneo en el que no se consagra campeón desde la edición 2015, que se llevó a cabo en Uruguay. Sin embargo, el objetivo principal es terminar entre los cuatro primeros del hexagonal final para clasificar al Mundial Sub 20, donde el combinado nacional es el máximo ganador gracias a sus consagraciones en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

El fixture de la Selección argentina en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20

-Martes 4/2: Argentina – Chile.

-Viernes 7/2: Argentina - Uruguay.

-Lunes 10/2: Argentina – Colombia.

-Jueves 13/2: Argentina – Brasil.

-Domingo 16/2: Argentina – Paraguay.

