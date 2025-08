La contundente sentencia del Pupi Zanetti sobre el ambiente de la Bombonera: "Cuando dicen que se mueve..."

No son pocas las figuras del deporte que han resaltado este aspecto, y este jueves Javier Zanetti , una auténtica eminencia del fútbol internacional, hizo una confesión al respecto: "Cuando dicen que la Bombonera se mueve, es verdad", aseguró en diálogo con TyC Sports, recordando la primera vez que la visitó siendo jugador de Banfield. "Me acuerdo que hicimos el calentamiento abajo de la tribuna y latía. Nos pareció increíble", remarcó.

Finalmente, el Pupi Zanetti contó una colorida anécdota de aquel día, cuando regresó a su casa de Dock Sud tras el partido: "Yo no tenía auto y volví en el 159 con mi papá y un amigo. El colectivo estaba repleto de hinchas de Boca y cuando me vieron ahí con la pilcha de Banfield, me dijeron: '¿Vos no estabas jugando recién?'. De repente todos me sacaban fotos".