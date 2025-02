Un jugador campeón de la Sudamericana con Racing estalló con Milito y Saja: "Sentí que no me querían"

El delantero colombiano Roger Martínez habló por primera vez tras su salida de Racing y dejó en claro su malestar con la dirigencia del club. El exjugador de la Academia aseguró que su intención era continuar en Avellaneda, pero parte de la cúpula dirigencial encabezada por Diego Milito y Sebastián Saja no le dieron el apoyo necesario.

"No sentí que me querían. No hicieron un esfuerzo para que me quedará", disparó Martínez, quien finalmente decidió continuar su carrera en el Al-Taawon de Arabia Saudita. A pesar de esto, destacó la relación con Gustavo Costas, el entrenador que lo dirigió en su último ciclo en Racing: "Siempre me hizo sentir importante, en las vacaciones me llamaba y me decía: ´Quiero que te quedes, sos importante´".

Roger Martínez disputó 82 partidos en Racing: marcó 24 goles, dio tres asistencias y conquisto un título, la Copa Sudamericana 2024. (Foto: archivo)

Más allá de su salida, Martínez dejó un mensaje de gratitud hacía los hinchas de la Academia con quienes siempre tuvo una gran relación: "Estoy muy agradecido con la gente, toda la vida lo estaré. Me pone muy feliz haber convertido ese gol en la final de la Sudamericana, es algo que llevaré siempre en el corazón".

En su reemplazo, Racing incorporó a Adrián "Rocky" Balboa desde Unión de Santa Fe, además de ya tener a Adrián "Maravilla" Martínez, Luciano Vietto y Maximiliano Salas.

En sus tres etapas en la Academia, Roger Martínez disputó 82 partidos, marcó 24 goles, dio tres asistencias y conquisto un título, la Copa Sudamericana 2024.

