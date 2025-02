Riquelme entró al vestuario y les dijo una lapidaria frase a los jugadores de Boca: "Fuimos un..."

El golpe fue duro. Boca dejó una imagen pálida en Perú y la derrota ante Alianza Lima encendió todas las alarmas. Los hinchas mostraron su fastidio en redes y, dentro del vestuario, hubo una voz que retumbó más que ninguna: la de Juan Román Riquelme.

El presidente del club, molesto por el rendimiento del equipo, decidió bajar al vestuario una vez terminado el partido. No fue la primera vez que lo hace, pero esta vez su mensaje no tuvo vueltas. "Fuimos un desastre", lanzó sin rodeos. La bronca no era solo por el resultado, sino por la actitud del equipo.

Antes de su intervención, Fernando Gago había hablado con los jugadores y luego le dejó el espacio a Román. No hubo medias tintas. El ídolo xeneize les hizo saber su descontento y pidió una reacción inmediata en el cotejo de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo martes a las 21:30 en la Bombonera.

El exabrupto de Gago a Zeballos en pleno partido

"Nos dejaron con vida", fue la única frase optimista que soltó JR10 en medio de su enojo. Sabe que gracias a las intervenciones salvadoras de Agustín Marchesín, Alianza Lima no consiguió un marcador más amplio y que el Xeneize tiene la chance de revertir la serie, pero la imagen debe cambiar por completo. Lo visto en Perú no puede repetirse si Boca quiere seguir en la Copa.

La reacción del plantel se verá la próxima semana, cuando se juegue la revancha en casa. Para avanzar directo a la fase 3, Boca necesita vencer a los peruanos por dos goles de diferencia. La pregunta es: ¿sirvió el reto de Riquelme como un golpe de efecto o el equipo seguirá en la misma línea preocupante?