Mazazo para Talleres a días de la Supercopa Internacional ante River

Talleres de Córdoba ha sido animador del fútbol argentino en los últimos años, pero este 2025 lo comenzó de muy mala manera. Lleva una victoria en cinco partidos, resta completar el que suspendió por incidentes ante Godoy Cruz, y está 13º en la Zona B con 4 puntos. El equipo de Alexander “Cacique” Medina sabe, de todos modos, que tiene cerca un partido que podría ser bisagra: ante River por la Supercopa Internacional.

El próximo miércoles 5 de marzo chocarán River y la T por la Supercopa Internacional que enfrenta al campeón del Trofeo de Campeones con el mejor de la tabla anual, respectivamente (como River logró ambas cosas, jugará ante el 2º, Talleres). Se trata de la edición 2023, largamente postergada. Una victoria de los cordobeses podría servir de puntapié para una recuperación, pero las expectativas se vieron truncadas con el anuncio de la lesión de Matías Galarza.

Matías Galarza estará inactivo al menos hasta mayo. (Foto: archivo)

El mediocampista de 22 años, que llegó a Talleres un semestre atrás proveniente del Genk de Bélgica, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que no le permitirá viajar a Asunción, Paraguay, para el partido ante River. Galarza será operado en los próximos días.

Las malas noticias no acaban allí para Talleres. El ex Argentinos Juniors enfrentará una inactividad de alrededor de tres meses, por lo que será baja para toda la fase regular del torneo Apertura e incluso, probablemente, para los primeros partidos que los dirigidos por Medina jueguen por la Copa CONMEBOL Libertadores.

Matías Galarza venía siendo una de las figuras en un equipo al que los resultados no lo acompañaban y un titular indiscutido para el entrenador. Si bien no había anotado goles en lo que iba del certamen, quien llegó por 3,6 millones de dólares el año pasado (por el 60% del pase) solo había cedido la titularidad en la visita a San Martín de San Juan, cuando Medina optó por la rotación. Una baja sensible para un equipo que necesita levantar.