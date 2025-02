Los despiadados memes contra Pepe Guardiola tras la eliminación del City ante el Real Madrid

Pep Guardiola y el Manchester City volvieron a sufrir un mazazo en la Champions League. Esta vez, el verdugo fue el Real Madrid, que lo eliminó en el Santiago Bernabéu con una actuación estelar de Kylian Mbappé. Como siempre, las redes sociales no tardaron en reaccionar y una ola de memes se burló del entrenador catalán y su equipo.

La imagen de Guardiola se llevó la mayoría de las gastadas. Hubo chistes sobre su supuesta "obsesión" con la Champions, pero también le pegaron por la salida de Julián Álvarez rumbo al Atlético de Madrid. "Se fue Julián y se acabó la magia", fue uno de los comentarios más repetidos.

Guardiola desde que se fue Julián Álvarez pic.twitter.com/E3n4nBnxUI — AnteuD83DuDC13 (@Ante__) February 19, 2025

Además, muchos usuarios bromearon con su divorcio de Cristina Serra, con quien tienen tres hijos juntos, insinuando que perdió el enfoque futbolístico. Después de tres décadas, la separación se concretó a mediados de enero. Según los usuarios, ella pudo más que Mourinho y Klopp y provocó el derrumbe del entrenador.

Esta Madre hizo lo que ni Mou, Klopp ni 115 cargos pudieron. Cargarse a Guardiola. pic.twitter.com/Hn97MmWyJk — K (@CristianDraxler) February 19, 2025

También, por su calvicie y por sus estrategias elegidas últimamente, fue comparado con Erik ten Hag, el neerlandés ex Manchester United. Peter Parker, que a la hora de combatir malhechores se convierte en el Hombre Araña, es quien "observa" el parecido.

warra tactics from pep guardiola pic.twitter.com/FMKvOSYtcU — atif.reds (@atifreds) February 19, 2025

Thanos, personaje de Los Vengadores, también dijo presente entre los memes. En este caso, el usuario escribió: "No me gusta que gane el Madrid, pero en este caso...". A continuación, una frase que en el posteo está firmada por el villano y expresa: "Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar".

No me gusta que gane el Madrid, pero en este caso... pic.twitter.com/qOPdeVzooC — Daniel Villarreal ?????? (@danielbachatero) February 19, 2025

El Real Madrid, como era de esperarse, también fue protagonista de la catarata de memes. Los hinchas merengues aprovecharon para resaltar la "mística" del club en Champions y se llenaron las redes con imágenes de Florentino Pérez, Vinicius Jr. y, por supuesto, Mbappé, que fue el gran héroe de la noche.

Fichaaa a Mbappe. No envejece nunca. pic.twitter.com/XNEviw2JOB — Lucas Zalduendo (@lucaszalduendo) February 19, 2025

Como cada vez que hay un batacazo en la Champions, el ingenio de los usuarios volvió a brillar. Guardiola y el City otra vez están en el centro de las burlas, mientras el Real Madrid sigue firme en su camino por otra Orejona.