El mensaje esperanzador de Agustín Marchesín para la revancha entre Boca y Alianza en la Bombonera: "En casa..."

Boca sufrió en Perú, pero Agustín Marchesín fue el gran sostén del equipo. Con tres atajadas espectaculares, evitó un resultado más abultado y, lejos de lamentarse por la derrota, dejó un mensaje de confianza para la revancha.

El 1-0 ante Alianza Lima pegó duro en Boca, pero si el Xeneize sigue con chances en la serie es, en gran parte, gracias a Agustín Marchesín. El arquero fue la gran figura del equipo con tres tapadas clave que evitaron una diferencia mayor.

Tras el partido, el ex Lanús no esquivó el análisis y dejó en claro que la caída fue por detalles. "El gol de ellos fue una desconcentración nuestra en un partido muy parejo. Alianza es un gran equipo y la cancha era difícil, pero no hicimos nuestro mejor partido", reconoció.

La frase esperanzadora de Marchesín

Más allá del golpe, Marchesín se mostró confiado de cara a la vuelta en la Bombonera: "Tengo mucha fe en el equipo, tenemos grandes jugadores y allá en casa es otra cosa. Vemos a la gente de Alianza festejar como si ya hubieran ganado, pero en la revancha nos vamos a dar vuelta".

Su optimismo contagió a los hinchas, que ya comienzan a palpitar lo que será una Bombonera a reventar en busca de la remontada. Boca necesita ganar por dos goles para meterse en la fase de grupos y, con Marchesín en este nivel, la ilusión sigue intacta.