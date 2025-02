Colapinto estuvo en el Bernabéu, grabó uno de los goles de Mbappé y así fue su reacción

Franco Colapinto no solo está en la órbita de la Fórmula 1, sino que también se dio el lujo de presenciar uno de los momentos más épicos de la Champions League. El piloto argentino, que este año será reserva en Alpine, estuvo en el Santiago Bernabéu y terminó filmando un golazo de Kylian Mbappé en la paliza del Real Madrid sobre el Manchester City. Y su reacción fue tan auténtica que se hizo viral.

El video que subió Colapinto

El crack francés brilló con un hattrick inolvidable: uno de emboquillada, otro humillando a Joško Gvardiol y el último a pura bicicleta frente a Phil Foden. Justamente, ese fue el que capturó Colapinto con su celular. Y su reacción en redes lo dijo todo: “¡Toma, pa, el golazo que te grabé, no lo puedo creer! Saco el teléfono y gol. Esto es oro”, escribió en su cuenta de Instagram.

Pero la cosa no quedó ahí. En X (ex Twitter), el piloto de Pilar – confeso hincha de Boca – redobló la apuesta y hasta bromeó con la marca de su celular: “Chabón, el gol que filmé lpm. La suerte que da, no se entiende. Avisen si lo necesitan, eh”.

Colapinto grabó un gol de Mbappé en el triunfo del Real Madrid ante Manchester City (@francolapinto).

La noche de ensueño de Mbappé

El Real Madrid se metió en la siguiente fase de la Champions con un global de 6-3 y Mbappé fue la gran figura. Su primer gol llegó tras un pase largo de Raúl Asencio y un error de Rúben Dias. El segundo, tras un recorte letal dentro del área. Y el tercero, el que filmó Colapinto, fue un zurdazo brutal tras dejar desparramado a Foden con una bicicleta.

Con este hattrick, el francés llegó a 14 goles en sus últimos 11 partidos y acumula 28 en 37 encuentros con la camiseta del Madrid. Además, fue su 20° triplete como profesional.

Un show completo que Colapinto se llevó filmado como recuerdo de una noche para la historia.