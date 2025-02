Djokovic rompió el silencio y fue lapidario sobre la suspensión a Sinner: “Hubo favoritismo”

Jannik Sinner aceptó de parte de la Asociación Mundial de Antidopaje (AMA) una suspensión de tres meses por haber dado positivo de clostebol en dos controles antidoping realizados en marzo de 2024 y el mundo del tenis estalló, alegando que la suspensión era demasiado suave y que había existido un pacto de conveniencia por su condición de número 1 del ranking ATP. Muchos fueron los que se pronunciaron, pero faltaba, tal vez, la voz más fuerte del circuito: la de Novak Djokovic.

El serbio, que quedó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Doha ante Matteo Berrettini tras recuperarse de un desgarro sufrido en el Australian Open, reveló en conferencia de prensa su mirada sobre el polémico caso. Mencionó no solo el que rodea a Sinner, sino también el que involucra a la polaca Iga Swiatek, actual Nº2 de la WTA, que suspendida solo un mes por dar positivo de trimetazidina.

“Los casos de Sinner y Swiatek atrajeron particular atención. No es una buena imagen para nuestro deporte. He hablado con varios jugadores en el vestuario. No solo en los últimos días, también en los últimos meses. La mayoría no está satisfecha con cómo se ha llevado todo este proceso y no lo ven justo. Muchos creen que hubo favoritismo”, sostuvo el serbio.

“Da la sensación de que puedes influir en el resultado si eres un jugador destacado y tienes acceso a los mejores abogados”, continuó, sin pelos en la lengua. La suspensión de Sinner (a quien no se le descontarán títulos ni puntos) rige entre el 9 de febrero y el 4 de mayo de 2025, por lo que el italiano podrá competir en Roland Garros, el próximo Grand Slam de la temporada. De allí, la frustración de muchos colegas que, ante casos similares, recibieron sanciones más severas.

Sinner no se perderá ningún Grand Slam durante su suspensión. (Foto: archivo)

“Hemos visto los casos de Simona Halep y Tara Moore y otras menos conocidas que han luchado mucho tiempo por solucionar sus casos y que han sido suspendidas por largos períodos”, dijo Djokovic, justamente, recordando otros protagonistas. “Es hora de hacer algo y abordar el sistema porque es evidente que la estructura no funciona así”.

Djokovic es parte del Comité de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA) que ya se había manifestado en contra de la sanción hacia el nacido en San Candido y que había mencionado “acuerdos personalizados, trato injusto y sentencias inconsistentes”. Pero ahora, en carácter individual, su opinión cobra otra relevancia: “Sinner y Swiatek eran los números uno del mundo. Veremos qué sucede en el futuro, pero me parece muy injusto. Veremos lo que ocurre y la situación en otros casos de jugadores de nivel inferior”, concluyó.