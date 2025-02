La llamativa revelación de Nahuel Molina sobre su primera citación a la Selección argentina

En las últimas convocatorias, Lionel Scaloni ha sorprendido citando a jóvenes promesas del fútbol que la vienen rompiendo en el Viejo Continente. Valentín Carboni, Alejandro Garnacho y Nicolás Paz son algunos de los casos más recientes. No obstante, esto no sucede hace poco tiempo, ya que el DT siempre tuvo la característica de darle rodaje a nuevos jugadores y previo a la Copa América 2021, primer título de la Scaloni en la Selección argentina, pateó el tablero y convocó a una camada de futbolistas que dieron de que hablar.

Uno de ellos es Nahuel Molina, lateral derecho del Atlético de Madrid. El futbolista surgido en las Inferiores de Boca, que tuvo pasos a préstamo por Defensa y Justicia y Rosario Central, dio el gran salto a Europa cuando llegó al Udinese de Italia. Tras su gran paso por la Serie A, pasó al Colchonero por pedido expreso del Cholo Simeone, pero no solo eso, sino que también previo a llegar al conjunto madrileño fue convocado por primera vez a la Selección.

Para la gran sorpresa de todos, Lionel Scaloni no fue el primero en avisarle a Molina de que iba a ser convocado sino Rodrigo De Paul, compañero de él en el Udinese y en el Atlético, junto a Roberto Pereyra: "Estaba en Údine con mi novia solos mirando la tele, tranquilos, un día normal, post entrenamiento. Y me llama Rodri (De Paul) con el Tucu Pereyra. Ellos ya venían jugando en las Eliminatorias y me llaman los dos, me parecía raro. 'Vos ya sabías y no dijiste nada', me dicen. '¿Qué te pasa, Rodri? No sé de qué me estás hablando', le respondo", comenzó diciendo en una entrevista con Infobae.

Nahuel Molina fue convocado por primera vez a la Selección argentina en la previa de la Copa América 2021. (Foto: archivo)

"'No, no sé, vos ya sabías', me dicen. Me cargaban entre los dos y no me decían nada. Y ahí me dicen 'Ah, que te convocaron a la Selección'. Yo ya tenía un contacto, pero por ahí, no sé si les mandaban la lista a ellos antes o la convocatoria le llega al club y Rodri era el capitán también. Entonces calculo que por eso la tenía", añadió.

Además, Molina destacó la importancia de De Paul a la hora de integrarlo al grupo y de tener mayor relación Lionel Messi: "Tuve un poco de suerte por Rodri, porque él ya venía en las convocatorias anteriores, había jugado la Copa América anterior, entonces ya en el club me decía 'vamos a hacer esto, no hagas lo otro'. Uno también preguntaba y eso te va abriendo un poco el panorama".

"Ya fui con información. La primera vez que lo vi a Messi todavía fue en medio del tema de la pandemia. Lo saludé en el comedor, me acuerdo, estaban ahí todos juntos. Cuando llegamos nos habían dividido para hacer los test (de Covid) para concentrarnos ahí en el predio de AFA, y fue como un saludo ahí con todos", explicó.