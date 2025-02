Cavani reveló sus anhelos más íntimos y mencionó a Boca: “Hoy, uno de mis deseos es…”

De campo, manso, amigo de la naturaleza. Edinson Cavani siempre se mostró con hábitos y gustos no tan frecuentes dentro del ámbito del fútbol. Y ahora, mientras se recupera de un edema óseo en sus lumbares producto de un golpe que sufrió ante Huracán, y que todavía lo mantiene marginado del plantel de Boca, el uruguayo expuso su lado más íntimo.

En diálogo con con Martín Vázquez para Abrí bien la Boca, en DGO, Cavani distinguió el concepto de “sueño” del de “deseo” y reveló, en el caso de lo segundo, cuáles son los suyos. “Un sueño te pasa cuando dormís, uno no es consciente, a veces son pensamientos que podés tener, el deseo te lleva al sueño en el día a día. Eso te queda en el consciente, estás durmiendo una noche y se te aparece en forma de sueño”, reflexionó.

El Matador habló de su vida fuera de una cancha de fútbol. (Foto: archivo)

Sobre sus grandes anhelos, el ex Napoli y Manchester United, entre otros clubes de renombre, reveló: “Cuando viene de adentro es porque lo sentís y si lo sentís desde el alma, es real; y cuando te mueve es cuando vos salís a buscar lo que deseas. Hoy, uno de los deseos que tengo es poder tener la posibilidad de estar cerca de mis hijos hasta muy grande, verlos crecer, acompañarlos en su vida”.

Pero también confesó lo que todos los hinchas de Boca querían oír: “Otro deseo es poder ganar cosas con la realidad hermosa que me toca vivir hoy, que la vivo a full, intensamente, que es jugar en Boca. Ese es el deseo que me mueve”, expuso el goleador, cuya presencia todavía no está asegurada en la Fase 1 del Repechaje de la Copa CONMEBOL Libertadores, ante Alianza Lima, el próximo martes a las 21.30.

El uruguayo y su pasión por el campo. (Foto: archivo)

¿Qué habría sido Edinson Cavani si no hubiera sido futbolista? “Mi vida hubiera sido más direccionada hacia la naturaleza, el campo, algo sobre veterinaria o ingeniero agrónomo para estar en el campo, porque me apasiona”, compartió quien además aseguró que cree en la reencarnación y que le dijeron que está en “la última de ellas”.