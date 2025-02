El elogio del Cholo Simeone a sus jugadores tras empatar con un hombre menos desde el arranque: "El equipo me pareció un..."

Este sábado, el Atlético de Madrid tenía la gran chance de trepar al primer puesto de LaLiga luego de que el Real Madrid empatara una horas antes con Osasuna. Para eso debía vencer como local al Celta de Vigo, que se encuentra por debajo de mitad de tabla. Sin embargo, pudo cosechar apenas una igualdad por 1-1 en un duelo que se vio muy condicionado ya que estuvo jugando prácticamente desde el arranque con un hombre menos.

Al minuto 4, Pablo Barrios cometió una fuerte falta a un rival por la cual, tras la revisión del VAR, vio la tarjeta roja, dejando a su equipo en desventaja numérica. La visita comenzó ganado con un gol de penal de Iago Aspas a los 68 minutos, pero Alexander Sorloth decretó las tablas a los 81. Con este punto, alcanzó los 50 y sigue manteniéndose 2° una unidad por debajo del Merengue, con la posibilidad de ser superados por le Barcelona si es que el lunes vencen al Rayo Vallecano.

La expulsión de Barrios en el Atlético de Madrid

Luego del encuentro, Diego Simeone fue consultado sobre la expulsión de su mediocampista, la cual le cambió todos los planes que tenía antes de arrancar. "Sobre Barrios no tengo nada que comentar. Hablaremos cuando estemos todos juntos. Para comentar acá, absolutamente nada", advirtió al respecto.

El elogio de Simeone a sus jugadores

En cuanto al rendimiento y actitud de sus jugadores ante esta adversa situación, se explayó más: "Un diez me pareció el partido (del Atlético). Jugar 90 minutos con uno menos lo he visto muy pocas veces. No sé si las hay. El equipo defendió bien, estuvo controlando de la mejor manera que pudimos sus ataques, con un equipo que juega bien la pelota, ataca, que lo peor que te puede pasar es quedarse con uno menos. Pero no tuvieron situaciones de gol, salvo la última quizá con la entrada de Iglesias", reconoció.

"Hicieron el gol de penal, que fue penal. Logramos empatar el partido, nos animamos a jugar con lo que quedaba. Fue un obstáculo que nos pusieron, un obstáculo que pasamos y un obstáculo que nos va a hacer más fuertes, seguro", insistió el Cholo Simeone a continuación, dejando en claro su total respaldo para sus futbolistas y su confianza en que lograrán luchar por el campeonato hasta el final.