Sub 20 picante: la lapidaria respuesta de Mastantuono a un brasileño que cargó con las “5 estrellas”

La Selección argentina Sub 20 no logró consagrarse campeona del Sudamericano luego de empatar 1-1 con Brasil en la cuarta fecha del hexagonal final. Los dirigidos por Placente estuvieron a solo 12 minutos de lograr la vuelta olímpica ante su clásico rival, gracias a un golazo de penal de El Diablito Echeverri, pero un tanto de Rayan lo impidió. Ahora, el campeón se definirá el domingo, aunque los dos partidos no se jugarán a la misma hora, ya que la jornada final tendrá lugar en el mismo estadio. De este modo, un equipo conocerá el resultado del otro antes de salir a la cancha.

Sin embargo, la Canarinha tiene una ligera ventaja, ya que cuenta con una diferencia de gol de +4 frente a +3 de la Albiceleste. Por lo tanto, los dirigidos por Placente deberán ganar por un gol más que su eterno rival. Como en cada clásico entre Brasil y Argentina, siempre surgen discusiones, cruces o peleas entre los jugadores, y esta vez no fue la excepción.

La picante respuesta de Mastantuono a un jugador de Brasil

Al finalizar el encuentro, mientras se dirigían al vestuario, Igor, marcador central del equipo rival, les mostró a los jugadores argentinos el parche con el escudo de Brasil y las cinco estrellas a modo de burla, recordando que la Canarinha es la selección con más mundiales ganados en la historia (Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002). Quien no se quedó callado y respondió de manera contundente fue Franco Mastantuono, futbolista de River, quien le dijo: “¡Seis te comiste, muerto!”

El jugador del equipo de Marcelo Gallardo le recordó al brasileño el encuentro que ambas selecciones disputaron en la primera fecha de la fase de grupos del Sudamericano, donde la Albiceleste goleó a la Verdeamarela por un histórico 6-0. En aquel partido, El Diablito Echeverri anotó un doblete, mientras que Ruberto, Subiabre, Hidalgo y un gol en contra completaron un marcador que quedará en la historia de los enfrentamientos entre Argentina y Brasil.

Mastantuono y una lapidaria respuestas a un jugador brasileño. (Foto: archivo)

El domingo, los hombres de Placente se enfrentarán a Paraguay, 4° con 6 puntos, mientras que la Verdeamarela lo hará contra Chile, 6° con 1. Para poder alzarse con el título, la Albiceleste que tiene una diferencia de gol de +3, deberá obtener un mejor resultado que su clásico rival, que tiene un diferencia de +4. Si gana, deberá hacerlo por un margen amplio y esperar que la Canarinha no salga vencedora, o lo haga por una diferencia menor. En caso de que empate, deberá esperar que el clásico rival pierda. En caso de caer, necesita que del otro lado sean derrotados de una manera más contundente.