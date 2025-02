La controversial respuesta de Saja a Cascini tras sus quejas por el arbitraje en el Racing-Boca: "El VAR por suerte no mata a..."

El pasado sábado, Racing venció 2-0 a Boca con un arbitraje polémico de Yael Falcón Pérez. En el primer gol de la Academia, Gastón Martirena hizo un lateral 15 metro más adelante de donde se había ido la pelota, algo que el árbitro obvio. Finalmente Solari armó una gran jugada y se la dejó servida a Luciano Vietto para que marque a placer. Sin embargo, esa no fue la única jugada polémica, ya que el lateral uruguayo debió haberse ido expulsado por doble amarilla tras una durísima infracción a Marcelo Saracchi.

Tras terminar el partido, Edinson Cavani y Fernando Gago hablaron sobre lo sucedido en el Cilindro de Avellaneda, pero quien se mostró muy enojado y con bronca fue Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol Profesional: “Yo creo y veo lo mismo que ven todos, se acuerdan en esta cancha la mano de Jonathan Gómez. Después en un viaje el árbitro nos reconoció que había sido penal, mira vos. Parece que siempre que venimos a este estadio nos roban, porque la palabra es esa. Debe tener buena relación Racing con la AFA. La de Martirena es expulsión”, declaró.

Saja le respondió a Cascini por sus dichos tras el Racing-Boca

Tras sus dichos, Gustavo Costas y Óscar Ruggeri le respondieron, y ahora quien salió al cruce fue Sebastián Saja, flamante mánager de la Academia y quien llegó al cargo tras la asunción de Diego Milito como presidente. El exarquero de Racing y San Lorenzo defendió a Falcón Pérez: “Acabamos de llegar, estamos queriendo entablar buenas relaciones con todos, con los clubes, árbitros, con la AFA, por supuesto que siempre defendiendo los intereses de Racing, pero no creo que así sea. Habrá partidos que nos tocará alguna a favor y otra en contra, creo que el árbitro en el partido con Boca dirigió muy bien, tuvo una gran personalidad", sentenció en diálogo con ESPN F12.

Por otra parte, se refirió a las polémicas del encuentro: “Creo que no era penal (la mano de Nardoni)", lanzó, tajante. Y agregó una controversial frase sobre el grosero error de Falcón Pérez al permitir jugar un lateral rápido a 13 metros de donde había salido la pelota, para iniciar una contra: "Por suerte el VAR no le quita la picardía a este deporte. Gracias a Dios la tecnología no ha matado la picardía, hacer una falta rápido o un lateral, para mí el arbitro dirigió muy bien”, dijo el exarquero.

Saja se refirió al lateral de Martirena que desembocó en el gol de Racing

Y cuando el periodista Martín Costa le dijo que el lateral de Martirena fue 10 metro más adelante, el Chino se mantuvo fuerte en su postura y lanzó: "Yo creo que la picardía forma parte del deporte”. Y remarcó: “Para mí el árbitro dirigió muy bien, los cuatro árbitros tuvieron una gran personalidad y nosotros felices porque el equipo hizo un gran partido y pudo superar a un buen rival como es Boca”.