La advertencia de Holan a los jugadores de Central a horas del clásico con Newell’s: “El domingo hay que…”

Este domingo se disputará uno de los clásicos más apasionantes y picantes del fútbol argentino: Rosario Central vs. Newell's. El equipo dirigido por Ariel Holan, que se encuentra como escolta de Independiente en la Zona B y sigue invicto en el Apertura, llega a este encuentro tras haber obtenido un valioso empate en la siempre difícil cancha de Deportivo Riestra. Por su parte, la Lepra no atraviesa su mejor momento, ya que el pasado miércoles, Defensa y Justicia lo derrotó agónicamente 1-0, lo que desató la furia de su hinchada.

Durante el partido, los hinchas de Newell's no dudaron en corear el famoso cántico: "Jugadores, jugadores, no se lo decimos más... Si no ganan el domingo, que quilombo se va a armar". Con la mirada puesta en una nueva edición del clásico rosarino, ambos entrenadores ultiman detalles para un encuentro que paralizará a toda la ciudad y que será crucial tanto para el Canalla como para la Lepra.

Holan y una advertencia a sus futbolistas de cara al clásico frente a Newell's

Holan, DT de Rosario Central, habló en conferencia de prensa luego del empate ante Riestra y palpitó lo que será el clásico ante Newell's: "El clásico es un partido aparte, es una frase hecha, pero cierta. El proceso de Central es otra cosa porque no llegamos al techo y estamos lejos de eso aún. Los resultados nos ayudaron, estuvimos competitivos con otros jugadores y nos ilusionamos con un buen semestre”, sentenció ante una pregunta del medio rosarino, El diario de Central.

Además, les dejó una advertencia a todos sus futbolistas: "Central es un club gigante, es muy grande. Y como club grande, ya el fervor y la pasión se multiplica. La verdad es que ahí te das cuenta lo grande que es Central. Eso compromete mucho, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Por ellos, por el apoyo de sus familias y por todo el pueblo canalla, el domingo hay que ir con todo".

Central y Newell´s se ven las caras en el Gigante de Arroyito.

Por otra parte, el entrenador explicó porque utilizó un equipo alternativa ante el Malevo: "Lo que puedo decir es que el clásico es un partido clave como seguramente para el rival. Lo bueno es que volvemos con jugadores sin problemas y los que se quedaron entrenaron bien. Sabemos de la importancia del clásico y no voy a aburrirlos con eso. Pero no sólo porque venía Newell’s, sino por nosotros que cuidamos jugadores, que necesitaban descanso sí o sí".

"Quise que varios jueguen al menos un tiempo para verlos. A Duarte se le cerró el arco pero tiene una generosidad enorme para defender y llevar al equipo hacia adelante. Es un problema enorme para el lateral que lo marca. Y los recambios lo hicieron bien también, así que insisto que me pone contento lo que dieron”, concluyó.