¿Colapinto arranca de titular en Alpine? La frase bomba de un expiloto de F1 que ilusiona: "De buena fuente"

Desde que fue confirmado como piloto de reserva de Alpine F1 Team para la temporada 2025 de la Fórmula 1, no hicieron sino crecer los rumores de que Franco Colapinto llegaría a la titularidad más temprano que tarde. Se sabe que el asesor ejecutivo del equipo francés, Flavio Briatore, le tiene especial consideración; y hay quienes creen que el pilarense pronto sucederá a Jack Doohan.

En ese grupo, quedó demostrado, está Roberto Merhi, un expiloto español que llegó con Marussia a la Fórmula 1 en 2015 y que actualmente trabaja en el equipo de Carlos Sainz Jr. (por quien Colapinto se quedó sin lugar en Williams), es decir, que es parte del universo de la Máxima y tiene información desde dentro.

Merhi es parte del equipo de trabajo de Sainz Jr. (Foto: @robertomerhi)

Merhi, que además de trabajar con él es amigo de Sainz, dejó sorprendidos a los conductores del programa de televisión al que fue como invitado cuando instaló la posibilidad de que Jack Doohan no comience la temporada 2025 como titular. “Vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”, dijo, enigmático.

Frente a la incredulidad de los presentes, que además le recordaron que el primer Gran Premio del año será en Melbourne, Australia, tierra natal de Doohan, Merhi debió extender su respuesta y justificar su opinión. Pero no se echó atrás y se refirió a un tema que los argentinos tienen bien presentes: que el contrato de Doohan con Alpine solo incluye las próximas cinco carreras.

“No lo tengo tan claro. Lo que te puedo decir de buena fuente es que en cinco carreras no estará”, sentenció quien conoce la Fórmula 1 desde adentro. “No sé si empezará el año. En principio sí, pero de lo que he visto en Fórmula 1, y como lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece”. Otro guiño para Franco Colapinto; de los que ya le habían lanzado Juan Pablo Montoya y Joan Villadelprat, entre otros.