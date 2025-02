La picante advertencia de Gorosito, DT de Alianza Lima, a Boca por el cruce de Libertadores: “Gago no juega; no me gustan los técnicos que…”

Alianza Lima de Perú venció ayer 3-1 a Nacional de Paraguay por la Fase 1 del Repechaje de la Copa CONMEBOL Libertadores (4-2 en el global), lo que finalmente hizo oficial el próximo rival de Boca en la copa. El Xeneize y el equipo que dirige Néstor “Pipo” Gorosito se verán las caras el 18/2 a las 21.30 por el partido de ida, en Lima, y siete días después, también 21.30, para el desquite en la Bombonera.

Confirmado el cruce, Pipo Gorosito no tardó en meterle pimienta a la previa, algo que suele caracterizar sus choques con los de la Ribera y se entiende por su pasado como futbolista y entrenador de River. El argentino ya había dicho, antes del duelo con Nacional, que quería clasificar porque le “encantaría” enfrentar a Boca.

Mirá el video

Ahora, en conferencia de prensa, habló de las ambiciones de su Alianza Lima y no se achicó: “Queremos ganarle, no es que queramos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y dentro de la cancha somos 11 contra 11. Tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. Estamos yendo de menor a mayor. Después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no. Pero jugamos para ganar”.

Luego, le dedicó unas palabras a su colega y técnico xeneize Fernando Gago y habló del rol de los entrenadores: “Adentro de la cancha son 11 contra 11 y Gago no juega, juegan los jugadores. Yo considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Pero lo más importante es la materia prima. No me gustan los entrenadores que se creen que son muñequitos y lo mueven para acá y para allá y para acá y para allá”.

Mirá el video

El historial de Gorosito contra Boca

Fueron 22 las veces que Pipo Gorosito enfrentó como técnico a Boca. El saldo no es positivo para el exentenador de Tigre y Gimnasia de La Plata, entre otros: 10 derrotas, 8 empates y 4 triunfos. ¿La alegría más recordada de Pipo? Cuando, en la final de la Copa de la Superliga 2019, con él como DT de Tigre, el Matador venció 2-0 al Boca de Gustavo Alfaro y se consagró campeón.