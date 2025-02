La emoción de Schwartzman tras perder su último partido y despedirse del tenis: "Esto llegó a su fin y me va a tocar..."

Diego Schwartzman cayó este jueves en dos sets (6-2 y 6-2) ante el español Pedro Martínez por los octavos de final del Argentina Open. Esto no solo significó su eliminación del certamen, sino que también fue su última función en el circuito profesional del tenis. Ya hace unos meses había anunciado que este campeonato sería el último de su carrera, y si bien pudo postergar su retiro al vencer a Nicolás Jarry en la primera fase, no pudo luego contra el español, por lo que dijo de una vez por todas adiós.

Luego del encuentro y de unas breves declaraciones de su rival, le tocó el momento de hablar al Peque. Tras agradecer a la organización del torneo, que le permitió "autoinvitarse", a todos sus entrenadores y el equipo que lo acompañó a lo largo de su carrera, apuntó: "Ayer pude devolverle a la gente un poco del aliento y todo lo que me dieron acá; hoy creo que no...", comenzó a decir entre risas. "Hoy me costó abstraerme del contexto, y a la mañana ya estaba pensando que decir en esta entrevista", reveló.

Las declaraciones de Schwartzman

Entonces, llegó la parte más emocional de su discurso: "No tengo más que palabras de agradecimiento. Siempre intenté de disfrutar todo esto, con mi familia, con mi novia, mi amigos, mis entrenadores. Cada momento, cada detalle intenté estar con ellos y que disfruten a la par mía. Ahora esto llegó a su fin y me va a tocar disfrutarlo desde otro lado", reconoció entre lágrimas y ante los aplausos y la ovación del público en las tribunas.

Y cerró acordándose de la hinchada: "Me quedo también con los que nunca me vieron en persona y pagaron una entrada o me mandaron un mensaje, hoy y en todos estos años. Argentina ha tenido monstruos del tenis, a los que yo no les toqué ni los talones, pero toqué otra fibra y que hizo que la gente me quiera y eso fue espectacular", señaló con una sonrisa en su rostro.

El pasillo de despedida para Schwartzman

A continuación, pasaron en una de las pantallas del estadio un emocionante video con testimonios de familiares, colegas y personas cercanas, que aumentaron la carga emocional de Schwartzman. "El tenis es hermoso", sentenció el Peque antes de marcharse de la cancha rodeado de un pasillo conformado por sus seres queridos, gente que lo acompañó a lo largo de su carrera y hasta Gabriela Sabatini, que se acercaron para despedir a uno de los mejores tenistas argentinos de los últimos años.