La desafiante respuesta de Seba Domínguez a los periodistas que lo llaman “panelista”: “Habla de la bronca que sienten…”

El último campeón del fútbol argentino no encuentra el rumbo. Vélez Sarsfield se consagró en la Liga Profesional 2024 hace un puñado de meses, pero ahora, ya sin Claudio Aquino, Valentín Gómez ni Gustavo Quinteros, todo parece cuesta arriba y el preocupante presente quedó expuesto una vez más anoche, tras la derrota 3-0 ante Independiente (goles de Gabriel Ávalos -2- y Luciano Cabral) por la 5º fecha del torneo Apertura.

Tras el contundente traspié frente al conjunto de Julio Vaccari, el flamante entrenador del Fortín Sebastián Domínguez se atajó en conferencia de prensa de las varias críticas recibidas en los últimos días. Se refirió a un antiguo comentario hecho hacia la Selección argentina de Lionel Scaloni y a los que lo desprestigian por su pasado en el programa de televisión ESPN F90.

Mirá el video

“Fue una opinión hace cuatro años. No utilicé palabras peyorativas para el proceso y el momento de la selección, simplemente dije que me parecía muy arriesgado. Di una opinión, no hice un juicio de valor. No le quite prestigio a nadie”, explicó Domínguez sobre una vieja crítica hacia la Selección argentina, cuando la Scaloneta aún no había alzado su primera Copa América en 2021.

Por otro lado, les contestó a quienes lo tildan de “panelista” por su pasado en los medios. “La gente que me llama 'panelista'... entiendo el juego, pero entiendo que fui futbolista más de 20 años y en este país fui campeón seis veces. Si a la manera de describirme es 'panelista' con la carrera que tuve y siendo un DT recibido, habla más de la bronca y de lo que sienten ellos cuando me ven en este lugar”, expuso tajante.

Vélez, sin goles y con un punto

Domínguez ha sido blanco de varias críticas porque su equipo, que hasta hace poco demostró ser el mejor del fútbol argentino, cosechó solo un empate en cinco partidos en este Apertura y perdió cuatro. Vélez está anteúltimo en la Zona B con una sola unidad (por encima de Talleres) y es uno de los dos equipos, junto a Godoy Cruz, que no pudo convertir goles en lo que va del certamen. Este lunes a las 21.30, como local y ante el Tomba, otro de presente difícil, el Fortín buscará su primera alegría. Seba Domínguez la necesita.