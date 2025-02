El ultimátum de River a Foster Gillett para que pague por la salida de Villagra

Mientras River continúa buscando su mejor versión en el torneo Apertura y para ello alterna entre dos “5”, Enzo Pérez y Matías Kranevitter, hay otro volante del que ya no dispone el director técnico Marcelo Gallardo y cuyo futuro no está resuelto todavía. Se trata de Rodrigo Villagra, quien parecía tener todo acordado con el grupo inversor Foster Gillett, pero el Millonario no recibió el dinero correspondiente. El ultimátum que planteó el secretario general de la institución.

Villagra se entrena por separado desde el 31 de enero pasado y, si bien todo parecía indicar que Foster Gillett pagaría los 10 millones de dólares que exige su cláusula de rescisión, la transacción no se pudo concretar porque la normativa de la FIFA prohíbe que un fondo inversor pague la cláusula de un futbolista; debe hacerlo el propio jugador, cosa que no sucedió.

Mirá el video

Las razones por las que se truncó la salida de Villagra se deben a que las partes todavía no hallaron un equipo en el que el volante pudiera seguir su carrera. Mientras tanto, River espera que se resuelva la situación y a eso se refirió Stefano Di Carlo, el secretario general de la dirigencia que encabeza Jorge Brito, y quien ahondó en los obstáculos y puso un plazo.

“No es posible técnicamente hacer una transacción de club a una persona física o a una Sociedad Anónima porque así lo impide la FIFA”, explicó Di Carlo al ser consultado por Villagra. “Va a terminar de materializarse cuando haya un club al que se le puedan transferir los derechos federativos”.

Di Carlo dejó clara la postura de River y no negó el apuro: “Se dispuso un período de tiempo corto, breve. En lo inmediato se resolverá en un sentido u otro”, sentenció. Según reveló Olé, tanto el jugador como Foster Gillett tienen hasta el final de la semana vigente para resolver la situación y, en caso de que no se halle club ni se deposite el dinero, la transacción podría caerse definitivamente.