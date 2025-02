El desafiante look del Ogro Fabbiani al enfrentar a Central a días del clásico con Newell’s

Deportivo Riestra y Rosario Central jugaron ayer en el estadio del Malevo, en el Bajo Flores, un partido correspondiente a la 5º fecha del torneo Apertura. Fue empate 0-0 entre dos equipos que transitan un gran presente y escoltan en la Zona B a Independiente.

Sin embargo, no fueron el juego ni en resultado la más grande noticia, sino el look del entrenador de Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani. Al Ogro se lo vio detrás de la línea de cal con una remera negra y roja que pareció aludir a los colores de Newell’s Old Boys de Rosario, clásico del Canalla.

LOS COLORES NUNCA SE OLVIDAN uD83DuDD34?



Riestra se está midiendo ante Rosario Central y así salió a dirigir el Ogro Fabbiani contra el Canalla.#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports uD83DuDC49 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/YktG6aOGQT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 12, 2025

Fabbiani supo disputar 15 partidos como jugador allá por el 2008 con la camiseta de la Lepra y la remera rojinegra que vistió ayer parece un claro gesto de apoyo, dado que Newell’s y Rosario Central disputarán el clásico el próximo domingo 16/2 a las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Los dos grandes de Rosario llegan al encuentro del fin de semana con realidades opuestas. Mientras Central está segundo en su zona con 11 puntos, fruto de tres victorias y dos empates, Newell’s está 13º de 15 en la Zona A, gracias a una sola victoria y cuatro derrotas.

Deportivo Riestra, 3º en la liga

El equipo que conduce el Ogro Fabbiani es una de las sensaciones del Apertura y está en el podio de la Zona B, rodeado de varios grandes: primero está Independiente (12 puntos), lo sigue Central (11), luego aparecen el Malevo y River (9) y quinto está San Lorenzo (8). Riestra, además, es uno de los seis equipos que continúan invictos en el fútbol argentino tras cinco fechas.