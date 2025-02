Triunfazo de Peque Schwartzman en el Argentina Open ante el chileno Jarry: la despedida puede esperar

Diego Schwartzman aún no se retira. El mejor tenista argentino de los últimos años había anunciado que el Argentina Open sería el último torneo que disputaría en su carrera. Muy lejos del gran nivel que supo tener algunas temporadas atrás, le tocaba una parada muy dura en la primera instancia, ante el chileno Nicolás Jarry, 40° en el Ranking ATP.

Considerando su bajo rendimiento en el último tiempo, era probable que Peque tuviera un debut y despedida este miércoles en el Buenos Aires Lawn Tenis. Sin embargo, decidió que esta no iba a ser su última participación en un partido oficial, jugó un partidazo ante un durísimo rival y lo venció en tres sets (7-6, 4-6 y 6-3) en casi tres horas de juego, dándose así una vida más en el tenis profesional.

El triunfo de Schwartzman ante Jarry

El primero de los tres parciales fue el más duro de todos, llegando a durar 1 hora con 20 minutos y debiendo definirse mediante tie-break, en el que el argentino se impuso 12-10. Luego, dio pelea en el segundo, pero el chileno logró quedárselo 6-4 en 44 minutos. Finalmente, Schwartzman redondearía la victoria en el último set, con un break clave en sexto game que le permitió sacar una ventaja importante y, manteniendo su servicio, llevárselo por 6-3 en 48 minutos.

"Todavía no me jubilé, me queda un ratito más en cancha. Espero, dentro de lo que se pueda, poder seguir dando un espectáculo que esté a la altura de lo que la gente me dio ya en este retiro en cancha...", declaró el Peque luego del encuentro, muy emocionado y al borde de las lágrimas, destacando el importante rol de la hinchada que no paró de alentarlo en todo momento.

Increíblemente, este ante Jarry fue su primer triunfo oficial en una fase final de un torneo ATP desde 2023, no pudiendo conseguirlo en todo el 2024. Ahora tendrá una nueva oportunidad de seguir avanzando y estirar un poco más aún su despedida del circuito mundial. En octavos, lo espera el español Pedro Martínez, 41° en el Ranking. ¿Logrará Schwartzman una nueva hazaña ante su gente?