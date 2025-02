Luego de que Icardi lo llamará "llorón", Mourinho acusó recibo y contraatacó: "Es una..."

Tras un posteo en redes sociales en el que Mauro Icardi lo trató de "llorón", José Mourinho, actual DT del Fenerbahçe, clásico rival del Galatasaray, donde se desempeña el delantero rosarino, no se quedó atrás y le respondió siendo irónico y llamándolo "la cabra" ("the goat").

El técnico portugués fue claro a la hora de responder con doble sentido y haciendo referencia a las supuestas infidelidades de Wanda Nara: "Icardi es una cabra y como es una gran cabra, prefiero no comentar nada sobre él. Simplemente me quedo callado y lo acepto", apuntó, haciendo juego también con el término GOAT en inglés, que se usa para hablar de los mejores jugadores de la historia (The Greatest of All Time).

La chicana de Mourinho a Icardi

Esto inició en una publicación de Mourinho, donde ironizó por una mano de un jugador del Galatasaray: "En el Mundial de Handball que terminó el domingo pasado, mi Portugal llegó brillantemente a semifinales y quiero felicitarlos por tal logro y el impacto que van a crear en la juventud de nuestro país", decía el posteo, que estaba acompañada de una foto en la que el colombiano del Davinson Sánchez toca claramente la pelota con la mano, pero no le cobran el penal al equipo rival.

Esto generó la bronca de Icardi, que comenzó su ataque hacia el entrenador portugués con una historia en la que lo define como "The Crying One" ("El Llorón"), jugando con su apodo "The Special One", junto a otras imágenes en las que el Fenerbahçe se vio beneficiado por fallos arbitrales.

Para cerrar la grieta con el jugador y finalizar con el tema en los medios, Mourinho aseguró que tiene una carrera muy amplia como para ser definido por un simple encuentro y una queja hacia el árbitro: "Demostré que soy especial, pero no el especial, con 25 años de trayectoria y 26 títulos. Un partido no define mi carrera. Mi carrera es una de 25 años", concluyó.

Fuente: NA