La sinceridad de Peque Schwartzman tras ganar y agregarle un capítulo más a su último baile: "No esperaba ganar…"

La tarde del miércoles 12 de febrero de 202 quedará marcada como una de las más especiales en la carrera de Diego "Peque" Schwartzman. En el último torneo de su trayectoria profesional, el Peque superó al chileno Nicolás Jarry en un emotivo duelo que se definió por 7-6, 4-6 y 6-3 por la primera ronda del Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis. Más allá del triunfo, lo más impactante fue su reacción posterior, cuando no pudo contener la emoción y dejó una frase contundente sobre su retiro.

El partido tuvo todos los condimentos de una gran batalla: intensidad, puntos espectaculares y una tribuna que, aunque no estuvo repleta por la reprogramación debido a la lluvia, alentó con alma y vida. “Oh, vamos Peque, vamos / Ponga huevo, que ganamos” y “Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego” fueron algunos de los cánticos que bajaron desde las gradas, lo que generó un clima similar al de una Copa Davis.

La palabra del Peque Schwartzman

Luego del encuentro, Schwartzman habló con TyC Sports y no pudo ocultar su emoción: "La verdad que no esperaba ganar. Ya estaba preparado hacía media hora o cuarenta minutos y decía ‘la p… madre, no voy a llorar antes’. Y de repente se dio el partido para empezar a ganarlo. La verdad que es increíble", expresó al borde de las lágrimas, conmoviendo a todos los presentes.

El tenista argentino también destacó lo especial que fue jugar en su país en este contexto: "Pensé que con la suspensión de ayer habría menos gente, pero se armó un ambiente espectacular. No sé en qué momento generé todo esto. Es increíble lo que se siente. Solo tengo palabras de agradecimiento", afirmó, visiblemente emocionado.

Sobre su retiro, Schwartzman dejó en claro que no hay vuelta atrás: “¿Si me lo voy a replantear? No, ya está. Antes corría 4 o 5 horas y no me pasaba nada. Ahora ya no podía más al final. Quería irme de esta manera, con un estadio lleno y ganando un partido ATP. Es la forma que siempre soñé”. Con esa frase, el Peque cerró una de sus noches más memorables y ahora se prepara para enfrentar al español Pedro Martínez en la próxima ronda.

El momento divertido de la nota

Más allá de la emoción, también hubo espacio para el humor. Apenas terminó el partido, cuando aún recibía la ovación del público, un carrito comenzó a hacer ruido mientras aplanaba la cancha. Sin perder su espontaneidad, Schwartzman soltó una ocurrencia que hizo reír a todos: "¿Ahora tiene que hacer ruido, bolu*? ¡Dale, che!"*. La frase, dicha con su clásico tono distendido, se volvió viral en redes y mostró que, incluso en su despedida, el Peque sigue siendo el mismo de siempre.