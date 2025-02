La decisión que tomó Sebastián Domínguez tras una nueva derrota como DT de Vélez: "Vine a trabajar sabiendo..."

Vélez no encuentra el rumbo y Sebastián Domínguez lo sabe. El equipo sufrió una dura goleada 3-0 ante Independiente y, con cinco fechas disputadas en el torneo Apertura, todavía no pudo convertir un solo gol. A pesar del preocupante presente, el DT fue claro en conferencia de prensa y comunicó su decisión cuando le preguntaron sobre su continuidad al frente del equipo.

El entrenador aseguró que no piensa en renunciar. “No me han planteado nada desde el club. Vine a trabajar sabiendo a dónde llegaba y con qué expectativas. No se han dado los resultados, pero de mi parte no planteo la renuncia bajo ningún punto de vista”, afirmó Seba Domínguez, dejando en claro que seguirá al mando del equipo a pesar de la crisis futbolística. ¿Qué pensarán los dirigentes de Vélez?

La palabra de Domínguez

El Fortín no solo acumula cuatro derrotas y un empate en el inicio del campeonato, sino que además ostenta un récord negativo: es el primer campeón defensor de una liga de AFA que no marca goles en las primeras cinco fechas. El entrenador, sin embargo, intentó explicar el bajo rendimiento de su equipo y puso el foco en la falta de actitud en los duelos individuales. “No me gustó el equipo a nivel individual, ahí Independiente fue mejor. Hay cosas que dependen del esfuerzo y la voluntad”, remarcó.

Además, Domínguez defendió su idea de juego y sostuvo que si Vélez hubiese ganado los dos partidos de local, no le estarían preguntando a qué juega su equipo. “Contra San Lorenzo quedó claro el plan. Los resultados acomodan todo, un 1-0 contra ellos y otro resultado lógico con Platense, y hoy no estaríamos hablando de esto”, argumentó.

"EN ESTE PAÍS FUI CAMPEÓN 6 VECES. SOY UN EXJUGADOR Y UN ENTRENADOR RECIBIDO"



?uD83CuDFFB Sebastián Domínguez le habló a la gente que lo critica por su paso por los medios de comunicación pic.twitter.com/tvs7TgxWLh — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2025

El próximo desafío de Vélez será crucial. La necesidad de sumar puntos y, sobre todo, cortar la racha sin goles se vuelve urgente para Domínguez y sus dirigidos. Mientras tanto, el DT sigue en su cargo, pero la paciencia en Liniers parece estar llegando al límite.