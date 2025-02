Compartió plantel con Almirón en Boca y lo destrozó: “Con cualquier otro DT hubiésemos ganado la Libertadores”

El paso de Jorge Almirón por Boca Juniors en 2023 fue bastante irregular, con muchos altibajos. Por un lado, tuvo un muy pobre desempeño en el ámbito local, en el que no pudo pelear por ningún título y dejó al equipo en una posición baja en la tabla anual (considerando las aspiraciones del club), clasificándolo apenas a la Copa Sudamericana del año siguiente. En cambio, le fue muy bien en la Copa Libertadores, donde terminó siendo subcampeón.

Sin brillar, pero sin ser tampoco superado por ningún rival en los playoffs, logró hacerse camino hasta la final avanzando en cada instancia mediante definiciones por penales, en las que Chiquito Romero se vistió de héroe. Sin embargo, la fortuna no lo acompañó en el duelo definitorio contra Fluminense, en el que cayó 2-1 en tiempo extra. A poco más de un año de aquella definición, un exjugador de ese equipo del Xeneize sorprendió al destrozar al DT: "Con cualquier otro entrenador la hubiésemos ganado", disparó.

La escandalosa crítica del Pulpo González a Jorge Almirón

Se trata de Diego "Pulpo" González, que formó parte de aquel plantel, pero que apenas sumó un pequeño puñado de partidos ese año y no estuvo convocado en la final. "Para mí, (hubiese sido distinto) con otro planteo, otra forma de vivir la semana, más allá de lo que hizo o no hizo... Yo, que me sentía como un entrenador dentro del equipo, porque sabía que no iba a jugar, trataba de tranquilizar a los muchachos y de bajar lo que veía del otro lado. Uno, capaz, sabiendo ya lo que va a pasar con uno, lo toma de otra manera", apuntó este miércoles en diálogo con TNT Sports.

"Había mucho alboroto y yo creo que que a los jugadores, a los protagonistas, tenés que darles tranquilidad y hacerlos disfrutar de un momento único. Jugar una final de la Libertadores es el sueño de todo deportista en América. Yo lo viví de esa manera: sabiendo que con otro entrenador le hubiésemos dado la elegía que tanto anhela y tanto quiere el hincha de Boca", detalló el Pulpo a continuación, dejando en claro su total reprobación por el trabajo de Almirón, con quien tuvo muchas discusiones aquella temporada.

Confeso fanático del cuadro de la Ribera, González tuvo la oportunidad de vestir la camiseta azul y oro desde 2020, tras su también problemática salida de Racing, hasta fines de 2023, cuando se fue nuevamente por la puerta de atrás. En aquellos años, condicionado por sus constantes lesiones, jugó solo 44 partidos (la mayoría entre 2021 y 2022), en los que convirtió 3 goles, dio 2 asistencias y ganó 5 títulos, entre los que se destaca la Liga Profesional 2022.