Bielsa le dejó un mensaje a De Arrascaeta y recordó su decisión con Riquelme en 2002: "Mirá que conmigo..."

Marcelo Bielsa no deja detalles librados al azar y cada decisión que toma está marcada por su estilo inconfundible. Pero hay elecciones que siguen dando que hablar, incluso después de más de 20 años. Giorgian De Arrascaeta, figura de la Selección uruguaya, reveló una charla con el DT que hizo volver al centro de la escena la histórica ausencia de Juan Román Riquelme en el Mundial 2002.

"La Selección es una piedra en el zapato en mi carrera, siempre ha sido", dijo Giorgian De Arrascaeta en La Mañana del Fútbol.



El actual mediocampista del Flamengo contó que Bielsa le lanzó una advertencia con humor, pero con un mensaje claro. “Un día me dijo: ‘Mirá que conmigo Riquelme no jugaba’”, confesó en diálogo con El Espectáculo Deportes de Uruguay. La referencia no pasó desapercibida, ya que en aquel torneo el rosarino dejó afuera del equipo al enganche de Boca, en lo que fue una de sus decisiones más polémicas al frente de la Selección argentina.

Entre risas, De Arrascaeta recordó su reacción ante la frase del Loco. “Yo lo miré, me reí y le dije: ‘Si no jugaba Riquelme, estoy al horno’”. Su comentario generó risas, pero también dejó entrever la exigencia táctica que impone el entrenador en su equipo, donde la intensidad y la presión son innegociables.

El enganche de Flamengo busca ganarse un lugar en la selección uruguaya. Foto: archivo.

El volante reconoció que no se siente del todo cómodo con ese estilo de juego, pero aseguró que está trabajando para adaptarse. “Es un equipo más intenso, que presiona mucho y busca disminuir al rival. Para mí es más complicado, pero siempre me mandan videos y veo lo que puedo mejorar dentro de la cancha”, explicó.

Mientras tanto, Uruguay se prepara para recibir a la Argentina en el Centenario, el 21 de marzo. En la previa de ese partido, la frase de Bielsa no pasó desapercibida y volvió a instalar el eterno debate: ¿Riquelme debía haber sido convocado en 2002?