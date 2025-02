El motivo por el que Cavani fue desafectado a último momento en Boca

Tras la caída ante Racing el último sábado, Boca Juniors necesitaba cambiar radicalmente la imagen que dejó en el Cilindro. Este martes recibió a Independiente Rivadavia en la Bombonera por la fecha 5 del Apertura, necesitado de un triunfo que le permitiera comenzar a hacer pie en el campeonato.

Sin embargo, instantes antes de que comenzara el partido, se dio una situación inesperada que involucró a uno de los mejores jugadores del plantel y máximos referentes: Edinson Cavani. El uruguayo, que estaba convocado e iba a ser titular, a último momento debió ser desafectado.

Cavani no pudo jugar por un dolor en la espalda. (Foto: Boca Juniors)

El Matador tuvo que ser dado de baja por un fuerte dolor de espalda que comenzó a sufrir durante el transcurso del día. Si bien no se trata de una lesión de gravedad, la molestia era tan fuerte que no le permitía correr con normalidad, por lo que Fernando Gago se vio obligado a reemplazarlo en el once inicial por Miguel Merentiel y por Agustín Martegani en la lista de convocados.

A lo largo del encuentro, las cámaras de la transmisión oficial captaron a Cavani viendo el partido desde las tribunas de la Bombonera, observando el juego, serio, y quizás con algo de fastidio por no haber podido estar en la cancha buscando los tres puntos que tanto necesitaba el equipo.

Para su fortuna y la de todo Boca, Merentiel, quien ocupó su lugar en al formación, terminó abriendo el marcador al minuto 6 del segundo tiempo tras un error del arquero rival. Una gran e importante bocanada de aire en un cotejo en el que no lograban imponerse y en el que la Lepra mendocina se plantó muy firme y le jugó de igual a igual.