Boca recibe a Independiente Rivadavia con la necesidad de volver al triunfo: hora y TV

Boca necesita reencontrarse con el triunfo y cambiar la imagen este martes cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza, en La Bombonera, en el marco de la quinta fecha de la Zona A del torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando desde las 20, con el arbitraje de Facundo Tello, que será secundado desde el VAR por Adrián Franklin. Además, contará con la televisación en directo de la señal deportiva TNT Sports.

Boca llega a este compromiso con muchas cosas que replantearse, ya que apenas sumó un triunfo en cuatro presentaciones y viene de caer ante Racing, en Avellaneda, por 2-0. La serie de magros resultados, lo está dejando fuera de los puestos de clasificación a la próxima instancia del certamen local.

Boca viene de caer en el clásico ante Racing. Foto: archivo

Las expectativas fueron mayores con el mercado de pases realizado, ya que contó con las contrataciones de futbolistas como Ander Herrera, Alan Velasco (la segunda compra más cara de la historia del club) y Carlos Palacios, entre otros. Sin embargo, el entrenador Fernando Gago aún no logró encontrar las herramientas para hacer gala de la plantilla que tiene y con la cual aspira a superar el repechaje de la Copa Libertadores y protagonizar el Mundial de Clubes.

De cara el partido contra la Lepra, el entrenador no podrá contar con Kevin Zenón, expulsado, mientras que Ander Herrera se recupera de un desgarro y también será baja. Además, Marcos Rojo otra vez no volvió a concentrar y la formación es una incógnita teniendo en cuenta que el técnico no suele repetir equipo desde su asunción en el conjunto de La Ribera.

Por su parte, Independiente Rivadavia con Alfredo Berti al mando, tuvo un buen arranque de torneo y está quinto con ocho unidades producto de dos victorias y dos empates. Además, el elenco mendocino es uno de los siete invictos que le quedan al Apertura 2025 y buscará conseguir un triunfo histórico en La Bombonera.

La Lepra mendocina igualó 2-2 ante Estudiantes. (Foto: Archivo)

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Liga Profesional - Torneo Apertura 2025.

Fecha 5 - Zona A.

Boca – Independiente Rivadavia.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Adrián Franklin.

Hora de inicio: 20. TV: TNT Sports.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Williams Alarcón, Tomas Belmonte; Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Alan Velasco. DT: Fernando Gago.

Independiente (R): Ezequiel Centurión; Mauro Peinipil, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maurucio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Luis Sequeira; Víctor Ramis y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Fuente: NA