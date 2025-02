Tocó la Copa del Mundo en Qatar, fue sancionado por la FIFA y se arrepintió

Era todo euforia en el Estadio Lusail de Qatar aquel 18 de diciembre de 2022. Lionel Messi había llevado a la gloria a la Selección argentina y todos los miembros de la Scaloneta se pasaban de mano en mano la tan ansiada tercera Copa del Mundo. En realidad, los de la Scaloneta y algunos más… como el cocinero turco Salt Bae, que coló a los festejos antes de ser duramente sancionado por la FIFA.

Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, es un chef turco de 41 años muy famoso por su cadena de restaurantes especializados en carne vacuna y por su viral “lluvia de sal”, a la que famosos de todo tipo, incluido Diego Armando Maradona, se han acercado en los últimos años.

Salt Bae estuvo en el Lusail la noche de los inolvidables penales ante Francia y entró al campo de juego una vez terminada la final. Saludó a los jugadores argentinos, se tomó fotos con Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María, entre otros, y hasta alzó la Copa del Mundo, algo que no les gustó para nada a los hinchas albicelestes.

Más tarde, la FIFA vio las imágenes, tomó cartas en el asunto y, conforme a su reglamento, que no les permite tocar el trofeo a quienes no han sido campeones, sancionó a Salt Bae: el cocinero no podrá acudir a ningún encuentro del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

El capitán argentino y la celebridad turca, en el campo de juego del Lusail.

El turco, que ya se había disculpado una vez conocida su sanción, volvió a referirse a aquel suceso en una entrevista reciente con Arabian Business. “Amo el fútbol. Amo a Argentina. Pero esto fue un accidente. Fue un error mío. Antes, no conocía las reglas. Ahora, conozco las reglas. Si supiera las reglas, nunca habría tocado la Copa del Mundo”, se sinceró quien rompió las reglas para cumplir el sueño de muchos.