La historia de Martínez Dupuy, el mexicano que sueña con darle goles a Godoy Cruz

Mientras el cierre del mercado de pases extinguía sus últimos minutos en el epílogo del 31 de enero, en las oficinas de Godoy Cruz trabajaban a contrarreloj para poder abrochar un goleador de última hora. Papeleo mediante, finalmente la confirmación llegó con la contratación de Luca Martínez Dupuy.

El ahora ex Rosario Central se convirtió en la octava incorporación del Tomba, que terminó de darle forma a su plantel con el OK del mexicano. La historia del Chavito es bastante jugosa pese a que apenas tiene 23 años: el delantero nació en San Luis de Potosí porque sus padres vivían en la ciudad azteca y dio sus primeros pasos bajo la tutela de papá, quien también soñó con ser profesional del fútbol

En México tiene un partido con la Mayor.

Su padre tuvo pasos por las formativas de América, Toluca y San Luis, aunque jamás llegó a concretar su anhelo. Ya de regreso en la Argentina como plan familiar, Luca jugó en las categorías infantiles con Sarmiento de Leones (en la provincia de Córdoba) para después llegar a Rosario Central a los 16 años.

En el Canalla cumplió el sueño, debutando en Primera División con una particularidad: lo hizo ante Godoy Cruz, en el triunfo por 2-1 en la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional 2020, el 2 de noviembre de 2020. El atacante ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo de la mano de Cristián Kily González, quien le vio pasta y lo mando a la cancha.

Si bien tuvo altos y bajos en sus casi cinco años como profesional, Dupuy logró ser campeón con el elenco rosarino al coronarse en la Copa de la Liga Profesional 2022/2023, hasta ahora, su único título en la elite. Con su primer equipo llegó a disputar 96 encuentros, con los que anotó 13 goles y firmó 2 asistencias.

Hay una relación más que lo vincula al Tomba: el mexicano sumó minutos en el debut de la actual temporada ingresando en la goleada de Rosario Central en Mendoza. Claro, sin lugar del vamos por el tridente Campaz-Copetti-Duarte, el Chavito decidió cambiar de aire con el torneo empezado y al filo del cierre del libro de pases.

Representando a su país, Dupuy tiene recorrido en las menores aztecas: jugó en la Sub 20, Sub 21 y Sub 23 y además alcanzó a debutar en la Mayor de la mano del entrenador Jaime Lozano. Su estreno fue en un amistoso en 2024 contra Bolivia, con 13 minutos para su cuenta personal.

Con contrato largo hasta 2027 tras la compra del 50% del pase, el nuevo desafío para la carrera del Chavito será poder ganarse un lugar en el centro del ataque de Godoy Cruz, sin dueño tras la salida de Salomón Rodríguez a Colo-Colo. En una pelea que tendrá con Parzajuk y Auzmendi, Dupuy intentará darle alegría a los hinchas con goles, algo que escasea en este amanecer de torneo.