El exarquero de River y San Lorenzo que fue héroe en la victoria de su equipo

Augusto Batalla, exarquero de River y San Lorenzo, vive uno de los mejores momentos de su carrera. El portero de 28 años, quien fue capitán y una de las figuras destacadas del Ciclón en 2023 bajo la dirección de Rubén Darío Insua, actualmente juega en el Rayo Vallecano. En su visita al Leganés, el arquero se convirtió en el héroe de su equipo tras detener dos penales en los minutos finales, lo que permitió al conjunto de Vallecas llevarse una victoria por 1-0 en un encuentro correspondiente a la jornada 22 de La Liga.

Batalla, surgido en las Divisiones Inferiores del Millonario, fue elegido como la figura del partido luego de su impecable actuación en el tiempo de descuento. En una noche llena de tensión, evitó que el equipo local, Leganés, pudiera rescatar un punto, asegurando tres puntos fundamentales para el Rayo. Esta victoria aleja al club madrileño de la lucha por la permanencia y los mantiene firmemente en la pelea por un lugar en las competiciones europeas.

El único gol del encuentro llegó a los 78 minutos, gracias a un tanto del senegalés Pathé Ciss. Sin embargo, en los minutos finales del partido, cuando el tiempo parecía agotarse, el árbitro sancionó un penal a favor de Leganés en el minuto 93. Esto ponía en peligro la victoria del Rayo Vallecano en el Estadio Municipal Butarque.

Batalla fue el héroe y atajó dos penales en el triunfo del Rayo

Para fortuna del equipo y de los hinchas, Batalla no dudó en asumir la responsabilidad. Se lanzó hacia su derecha y desvió el disparo de Miguel De La Fuente, quien no pudo convertir el rebote en gol. Pero la emoción no terminó allí. Tras el penal atajado, el árbitro, tras revisar la jugada con el VAR, decidió que la acción debía repetirse debido a la invasión de los jugadores del Rayo Vallecano. Así, en el minuto 104, Batalla se enfrentó nuevamente a De La Fuente. Esta vez, el arquero argentino se lanzó hacia su izquierda y volvió a desviar el disparo, asegurando definitivamente la victoria a su equipo.

El plantel del Rayo celebró con gran entusiasmo el triunfo, levantando a Batalla en señal de homenaje por su actuación estelar. El arquero, visiblemente emocionado y con los ojos llenos de lágrimas, disfrutó de ese momento único junto a sus compañeros y la hinchada madrileña, quienes reconocieron su valentía y determinación.