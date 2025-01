Quiénes son las estrellas famosas de Hollywood que invierten en Alpine y confiaron en Franco Colapinto

El impacto de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no solo reside en su talento al volante, sino también en la singularidad de quienes lideran la escudería Alpine, su nuevo equipo. La incorporación del argentino coincide con la presencia de inversionistas reconocidos, que van desde estrellas de Hollywood hasta ídolos de la NFL.

De Renault a Hollywood: quiénes están detrás de Alpine

La escudería Alpine, principal representante del Grupo Renault en la Fórmula 1, ha diversificado su paquete accionario con inversores de alto perfil. Entre ellos destacan los actores Ryan Reynolds, famoso por su papel en Deadpool (la saga de Marvel), y Rob McElhenney, creador de la serie It's Always Sunny in Philadelphia. A ellos se sumaron en 2023 las estrellas de la NFL Patrick Mahomes y Travis Kelce, ambos campeones del Super Bowl con los Kansas City Chiefs.

Travis Kelce y Pat Mahomes, figuras de la NFL, son propietarios de un alto porcentaje de las acciones de Alpine. Foto: archivo.

Estos inversionistas adquirieron una importante participación en Alpine Racing Ltd. a través de un consorcio liderado por Maximum Effort Investments, firma cofundada por Reynolds. Este grupo también incluye al actor Michael B. Jordan y ha extendido su presencia a otros deportes y equipos, como Dallas Cowboys de la NFL, el Wrexham AFC del fútbol galés y el Toulouse FC de Francia.

Reynolds y McElhenney: éxito en el fútbol como antesala

Reynolds y McElhenney ya dejaron su huella en el deporte con el Wrexham AFC, un club galés de fútbol que compraron en 2021 a cambio de 2,5 millones de dólares. Bajo su administración, el equipo logró ascender dos categorías en apenas tres temporadas. Además, participaron en la serie Bienvenidos a Wrexham, que puso al club de la pequeña ciudad galesa en las pantallas del mundo. El Wrexham es el tercer club más antiguo de la historia del fútbol de Inglaterra, el mismo se fundó en 1864.

Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron al Wrexham de Gales y el equipo logró subir dos categorías en tres años. Tienen el 24% de Alpine. Foto: archivo.

Además, los actores tienen participación en el Necaxa de México, donde forman parte de un consorcio que incluye a celebridades como Mesut Özil, Eva Longoria, y figuras del deporte como Odell Beckham Jr. y Justin Verlander.

Colapinto, bajo el radar de un grupo multidisciplinario

Con la llegada de Colapinto, Alpine no solo refuerza su plantel deportivo, sino también su estrategia comercial y de marketing. La presencia de estos inversores garantiza un entorno donde el piloto argentino podrá crecer tanto en lo competitivo como en su exposición mediática, al tiempo que sigue llevando el automovilismo argentino al escenario internacional.

El combo triple de Hollywood, la NFL y la Fórmula 1 crea un ecosistema único para el carisma y el talento que ha demostrado Franco Colapinto tanto dentro como fuera de las pistas. Y no hay dudas de que se perfila como una de las grandes promesas del automovilismo mundial.