El Kun Agüero se descargó contra el árbitro tras la eliminación de Argentina en la Kings League: "Es la peor..."

Con figuras como Sergio "Kun" Agüero, Marcelo Barovero, Augusto Fernández y Rubens Sambueza en su plantel, la Selección argentina cayó ante México en cuartos de final del Mundial de Kings League tras empatar 2-2 y sucumbir 4-3 en los penales.

Un tanto del mendocino Pablo Leandro Gómez, con complicidad del arquero azteca, y un "penal presidente" ejecutado por el Kun Agüero le permitieron a la Albiceleste estirar la definición a los lanzamientos de shootouts, una especie de mano a mano similar a la que se utiliza en el hockey sobre césped, en el que el atacante tiene cinco segundos para finalizar la jugada.

El Kun fue clave durante el partido con un golazo, pero erró uno de los disparos decisivos en la definición y el arquero de la Albiceleste, “Trapito” Barovero, tampoco pudo detener los certeros remates del rival. México se impuso 5-4, sin haber fallado ninguno y se quedó con el boleto a semifinales para tristeza de Javier "Pupi" Zanetti, quien estuvo en la tribuna alentando y de Ángel "Fideo" Di María, que le envió un mensaje de apoyo a la Selección en la previa.

La bronca del Kun Agüero con el árbitro

Tras la eliminación, Agüero no ocultó su enojo y apuntó directamente contra el arbitraje: “Es una basura el árbitro, la peor mierda que hay en la Kings League”, declaró visiblemente molesto. También criticó una decisión del VAR que anuló un gol argentino: ““Lo peor es que dijo: no lo quise cobrar, el VAR me llamó… El árbitro inclinó todo el partido para ellos”, agregó mientras las imágenes reflejaban los festejos del Tricolor en el campo de juego.

Mientras Argentina lamentaba su eliminación, México celebraba su histórica victoria con euforia en el campo de juego. Con este triunfo, los aztecas avanzaron a semifinales, donde enfrentarán a Brasil en un clásico regional que promete ser otro choque vibrante. La otra llave de semis será entre Marruecos y Colombia, mientras que la final entre los ganadores se disputará el próximo domingo 12 de enero.

El polémico gol anulado al Kun Agüero

El Kun marcó un verdadero GOLAZO, pero se lo anularon por una falta previa...



La Kings League, que reúne a equipos internacionales con reglas innovadoras y ex jugadores de élite, ha demostrado ser un escenario inesperado pero emocionante para el fútbol mundial. Para Argentina, la eliminación es un golpe, pero también una muestra del competitivo nivel que presenta este nuevo formato. Argentina había ganado sus anteriores encuentros hasta el momento frente a España (el creador de este deporte de la mano del ex futbolista Gerard Piqué) y Japón.