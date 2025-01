Bombazo: Elon Musk quiere comprar un club grande de la Premier League

Elon Musk, la persona más rica del mundo con un patrimonio superior a los 400 billones de dólares a diciembre de 2024 según la revista Forbes, fundador de Space X, Tesla y OpenAI, entre otras empresas, asumirá como codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca en el Gobierno de Donald Trump. Con una billetera sin límites y un poder en aumento, quiere incursionar en todos los ámbitos posibles.

En 2023 sacudió al mundo cuando compró Twitter, a la que renombró X, con discutibles resultados en cuanto a su funcionamiento, los cambios implementados y la experiencia de los usuarios en la red social. El magnate australiano estaría lejos igualmente de conformarse con esto y ahora busca meterse en el mundo del fútbol. Y no apunta bajo ni mucho menos, ya que pretende adquirir nada menos que al Liverpool, donde hoy brilla Alexis Mac Allister.

Elon Musk quiere quedarse con el Liverpool. (Foto: @LFC)

Los Reds, actualmente propiedad del grupo inversor norteamericano Fenway Sport Group, son uno de los mejores equipos (sino el mejor) de Europa y, por lo tanto, del mundo en esta temporada 2024/25 que se está desarrollando. Punteros en la Premier League y la fase de liga de la Champions League, y semifinalistas de la Copa de la Liga, llevan bajo la dirección técnica de Arne Slot un ritmo arrasador y son claros favoritos en todas las competencias.

Sin embargo, el interés de Elon Musk viene desde hace bastante tiempo. Así lo confirmó su padre, Errol, en una entrevista con el medio británico TalkSport: "No puedo comentar sobre eso, aumentarán el precio. Pero, sí. Eso no significa que lo vaya a comprar. Le gustaría, sí, obviamente. Cualquiera querría hacerlo, yo también. Su abuela nació allí. Tuvimos la suerte de conocer a muchos de los Beatles porque crecieron con algunos miembros de mi familia. Entonces estamos vinculados a Liverpool", reveló.

Fenway Sport Group compró al cuadro de Anfield en 2010 por unas 300 millones de libras esterlinas (cerca de 370 millones de dólares a cambio actual). En 2023 anunciaron que considerarían venderlo en aproximadamente 4 mil millones de euros (unos US$ 4.120 millones), lo que lo elevan como el cuarto club de fútbol más caro del mundo según Forbes. No pareciera ser un gran gasto para Musk, que pagó US$ 44 mil millones por Twitter, por lo que dependerá únicamente de él si decide dar o no un paso adelante para hacer más grande aún su imperio.