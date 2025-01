Ojo, River: además de Borja, desde la MLS vienen por otro jugador del equipo de Gallardo

River Plate arrancó el 2025 con un mercado de pases a toda marcha, consolidando su ambición por volver a lo más alto del fútbol argentino y continental. Sin embargo, en Núñez saben que un mercado de pases exitoso no solo implica sumar calidad, sino también desprenderse de jugadores que no encajan en los planes de Marcelo Gallardo, quien volvió al club con un proyecto renovador. En ese contexto, mientras algunos futbolistas que no lograron destacarse en la última temporada están en la mira para salir, otros que tuvieron buen rendimiento pero perdieron protagonismo hacia el cierre del año también podrían buscar nuevos horizontes.

Hace unos días, el Columbus Crew se mostró interesado en incorporar a Miguel Borja, uno de los jugadores más destacados del Millonario en 2024 y cuya continuidad en el club es una incógnita. Y otro de los casos es el de Pablo Solari. El delantero de 23 años que cerró el año como titular indiscutido en River, está en el radar de dos mercados bien diferentes: el CSKA Moscú de Rusia y el Orlando City de la Major League Soccer. Ambas instituciones hicieron llegar ofertas formales, y la dirigencia de River evalúa los números para decidir el futuro del nacido en Arizona, San Luis.

River es dueño del 60% del pase de Solari. El restante 40% se lo dividen entre Colo Colo y Talleres en partes iguales. Foto: archivo.

El CSKA Moscú habría ofrecido una suma superior a los € 7.000.000 en este primer acercamiento, aunque por debajo de los u$s 15M más objetivos que River rechazó el año pasado desde Krasnodar. Por otro lado, el Orlando City, semifinalista de la última MLS, también lo considera prioritario para reforzar su ataque, lo que le daría al jugador un destino más atractivo desde lo cultural y deportivo que el fútbol ruso.

River posee el 60% del pase de Solari, adquirido en julio de 2022 por u$s 5.000.000, mientras que el resto se reparte entre Colo Colo y Talleres. La venta del delantero debería rondar cifras cercanas a su cláusula de rescisión, fijada en € 25 millones, para ser aceptada.

Aunque Solari cerró el año con grandes actuaciones (cinco goles en los últimos diez partidos), su salida no parece improbable. Con nuevas opciones ofensivas en el plantel, como Gonzalo Tapia, Facundo Colidio y la posibilidad de repatriar a Sebastián Driussi, la venta del atacante podría ser una oportunidad para equilibrar las finanzas del club.