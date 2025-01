El fuerte sincericidio de Enzo Díaz en su despedida de River: "No me gustó la forma en la que me..."

El ciclo de Enzo Díaz en River Plate llegó a su fin. Este martes, el lateral izquierdo dejó la pretemporada en San Martín de los Andes para convertirse en nuevo jugador del San Pablo de Brasil. Con sensaciones encontradas, el jugador de 29 años reflexionó sobre su salida: “No me gusta la forma en la que me voy. Tuve una lesión y no estuve al 100% de mis capacidades en el último tiempo, pero siempre traté de dar lo mejor”.

Un paso adelante, con sabor agridulce

Díaz, quien cumplió el sueño de jugar en River tras un esfuerzo personal desde su infancia, reconoció que su rendimiento se vio afectado en 2024 debido a una hernia inguinal que lo alejó de su mejor nivel. Tras operarse con una innovadora técnica magnética, el defensor no logró volver al ritmo competitivo y perdió terreno en el equipo. Con la llegada de Marcos Acuña y la competencia interna, la salida se presentó como una oportunidad inmejorable.

“Hoy me toca dar un paso al costado y seguir otro camino. Estoy llegando a un grande de Brasil con las pilas recargadas y quiero dar el 100% para cumplir todos los objetivos”, expresó el lateral, quien jugará a préstamo en San Pablo durante 2025, con una obligación de compra si disputa el 60% de los partidos.

Lo que deja Enzo Díaz en River

En sus dos años en el club, Díaz fue parte de momentos históricos para el Millonario, como la conquista de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina 2024. Además, dejó un recuerdo imborrable para los hinchas al marcarle un gol a Boca en la Bombonera. “Me voy feliz porque pasé momentos muy lindos. Siempre voy a estar agradecido y seré un hincha más de River”, aseguró.

En total, Díaz disputó 35 partidos en la última temporada, sumó 2.757 minutos y fue titular en 30 ocasiones. Ahora, en San Pablo, buscará su primera experiencia internacional y la posibilidad de pelear por la Copa Libertadores y otros objetivos importantes en Brasil.