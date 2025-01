Aseguran que Gago se enojó con Matías Rojas tras su ida a River: "Cuando le ofreció ir a Boca él le dijo que..."

El mercado de pases de Boca Juniors marcha a poca velocidad. A esta altura solo llegó Carlos Palacios, el jueves se hará la revisión médica Ayrton Costa y el Consejo de Fútbol está en negociaciones por Ander Herrera (Bilbao), Rodrigo Battaglia (Mineiro) y Alan Velasco (Dallas), pero por ahora hay más dudas que certezas. Y en el club saben que necesitan cerrar rápidamente más refuerzos, para que se incorporen a una pretemporada que ya está en marcha y tiene el debut oficial en dos semanas, ante Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina (miércoles 22/1). Para colmo, recientemente River Plate les ganó la pulseada por dos jugadores por los que estaban interesados en la Ribera.

Uno de ellos es Giuliano Galoppo, quien era del gusto de Juan Román Riquelme. Sin embargo, el otro caso fue más sensible. Se trata de Matías Rojas, que era un deseo particular de Fernando Gago. Él ya conocía al paraguayo de su etapa en Racing y había quedado una buena relación entre los dos. De hecho, cuando la hinchada estaba enojada con el futbolista antes de que se fuera a Corinthians, lo bancó y lo puso hasta el final. Esta decisión de irse al Millonario no le habría caído nada bien al DT por un motivo en particular.

Los motivos del supuesto enojo de Gago con Rojas

Así lo relató este martes en TyC Sports Verano el periodista Julio Pavoni, quien cubre el día a día del Xeneize: "Gago está enojado con Matías Rojas. Cuando el jugador se estaba por ir libre de Racing, los hinchas estaban enojados con él y Gago puso el pecho, lo bancó y decidió utilizarlo hasta el último día. Pasó el tiempo y en noviembre, cuando Gago llega a Boca, lo llama y le pregunta si quería ir a Boca, y la respuesta del jugador fue 'voy a ser papá y quiero que mi hijo nazca en Estados Unidos'. Días después se supo que Inter Miami no le iba a renovar el contrato, Gago volvió a llamarlo y Rojas volvió a decirle que quería quedarse en EE.UU. para que su hijo nazca allá. Pasaron las horas y Gago se enteró que firmó con River. Por eso Gago está enojado con Matías Rojas".

Curiosamente, hace unos días había trascendido otra versión de los hechos. Germán García Grova, cronista especializado en todo lo relacionado al mundo de los fichajes, había dicho que el jugador le dio el OK al DT para jugar en Boca: "Gago llamó a Rojas y le dijo '¿vas a seguir en Inter Miami?' El jugador respondió 'no'. Entonces el técnico le preguntó '¿te gustaría jugar en Boca?'. Rojas dijo 'sí'. Y Gago le dijo 'bueno, listo, yo me ocupo'", detalló el periodista en un vivo de Twitch con Gastón Edul. Y remató: "Pero después nadie del Consejo de Fútbol de Boca se comunicó con el futbolista o con su entorno para pasarle una oferta".

Más allá de estas dos versiones de los hechos, lo cierto es que Rojas eligió a River, con el que firmó hasta diciembre de 2025 con opción de renovar por dos años más. Será el séptimo club de su carrera tras sus pasos por Cerro Porteño (donde se formó y debutó profesionalmente), Lanús, Defensa y Justicia, Racing, Corinthians e Inter Miami. Además, acumula una docena de partidos con la Selección de Paraguay.