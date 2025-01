El jugador que fue “colgado” por Tigre y explotó en un vivo de Instagram: “¡Aguante Chaca!”

Tigre cerró un 2024 muy malo, en el que culminó 27° en la Tabla Anual con 39 puntos, producto de 9 triunfos, 12 empates y 20 derrotas en 41 partidos. El Matador, de no haber sido por la (nueva) anulación de los descensos a último momento, habría perdido la categoría junto a Sarmiento y estaría preparándose para jugar en la Primera Nacional en 2025. Pero eso no fue todo: antes de comenzar el año, Sebastián Domínguez dejó el cargo de DT tras recibir el llamado de Vélez, equipo del cual es hincha, y se convirtió en el nuevo entrenador del Fortín.

Es por ello que Tigre comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador y, en el primer día del año, abrochó la llegada de Diego Dabove al banco de los suplentes. El exentrenador de Instituto firmó contrato por un año con el elenco de Victoria y ya comenzó la pretemporada con algunas bajas. Y como en cada inicio de temporada, los entrenadores deben tomar decisiones complicadas y comunicarles a ciertos jugadores que no serán tenidos en cuenta, lo que generó una gran polémica en el Matador.

Forclaz se descargó en sus redes sociales tras no ser considerado por Dabove

Ezequiel Forclaz, delantero de Tigre, es uno de los futbolistas que Dabove no tendrá en cuenta para la próxima temporada. La noticia no le cayó nada bien al joven de 21 años, quien decidió desahogarse a través de sus redes sociales, incluso manifestando su simpatía por Chacarita, el clásico rival de los de Victoria. Durante un vivo en Instagram, Forclaz no se guardó nada y, sin filtros, comenzó a responder a los comentarios de los hinchas de Tigre. En uno de esos momentos, lanzó: “¿Cómo no me voy a ir de Tigre? Si me echaron como un perro… Me echaron como un put…, la conch… de su madre. Qué me importa, ¡aguante Chaca!”

Forclaz, quien llegó al elenco de Victoria tras su paso por las divisiones infantiles de Vélez, comenzó en la Novena División y fue ascendiendo hasta llegar a Primera, donde debutó en 2022 frente a Barracas Central. En poco tiempo, se ganó un lugar en el equipo titular y, conforme avanzaban los partidos, su nivel fue en aumento. De hecho, en los mercados de pases anteriores, fue seguido de cerca por clubes europeos, y hace seis meses recibió una oferta del Krylia Sovetov de Rusia, pero la dirigencia decidió rechazarla.

El contrato de Forclaz con Tigre se extiende hasta diciembre de 2026, pero es un hecho que dejará de defender la camiseta azul y roja esta temporada. Sus polémicas declaraciones durante el vivo de Instagram han generado una ruptura en su relación con los hinchas y con la comisión directiva del Matador, que ya está buscando una salida para el jugador.