Mercado de pases de River: Gallardo busca sumar a un finalista de la Copa América

River Plate se está preparando para un 2025 muy intenso, en el que pretende ser protagonista en todos los frentes que le toque competir: la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Copa Libertadores (principal objetivo) y, por qué no, también en el Mundial de Clubes. Para poder estar a la altura de todos los compromisos, está realizando un gran mercado de pases y ya incorporó a Gonzalo Tapia, Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Matías Rojas.

Sin embargo, en Núñez están lejos de conformarse con estas llegadas y buscan seguir sumando refuerzos. Hace algunos días que se encuentran en negociaciones con el Sevilla para repatriar a Gonzalo Montiel y avanzan por Sebastián Driussi y Lucas Esquivel. Pero no son los únicos nombres que tiene en carpeta Marcelo Gallardo, quien en las últimas horas sumó a la lista de pretendidos a un finalista de la última Copa América.

River está interesado en incorporar a Kevin Castaño. (Foto: @kevincasta5)

Se trata de Kevin Castaño, mediocampista central de 24 años de la Selección de Colombia que viene de ser subcampeón continental en Estados Unidos 2024 y sumó minutos en el partido definitorio ante Argentina. El Oriundo de Itagüí es un habitual convocado por Néstor Lorenzo y juega desde el año pasado en el Krasnodar de Rusia.

El volante colombiano se destaca por su buen control de la pelota y su capacidad de retroceder y ayudar en la marca. En caso de llegar al Millonario, tendría que competir por un lugar con Enzo Fernández, Rodrigo Villagra y Matías Kranevitter. Sin embargo, no será sencillo ir por él, ya que tiene contrato con su actual club hasta mediados de 2028 y, si bien no está demostrando su mejor versión y se habla de su salida, no pretenden desprenderse de él si no es con una venta.

Castaño debutó en 2020 en Águilas Doradas de Colombia, luego pasó por Cruz Azul de México y de allí fue vendido al Krasnodar. Además, ya acumula 16 partidos con la Selección colombiana. En caso de que River siga adelante y quiera incorporarlo, deberá desprenderse de algunos jugadores para liberar el cupo de extranjeros. El uruguayo Nicolás Fonseca y el paraguayo Adam Bareiro son algunos candidatos a irse en el corto plazo.