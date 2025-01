La tremenda denuncia de Ángel Cappa sobre el descenso de River: “Los arbitrajes fueron…”

El 26 de junio de 2011 fue una de las fechas más recordadas del fútbol argentino. Aquel día, se consumó el descenso de River a la Primera Nacional luego de perder en la Promoción ante Belgrano de Córdoba por un global de 3-1. El equipo comandado en ese entonces por J.J López perdió la categoría por primera y única vez en su historia.

Sin embargo, el descenso de River no solo tuvo responsabilidad el entrenador, sino que hubo varios técnicos que estuvieron al mando del Millonario en campañas previas a perder la categoría. Uno de ellos fue Ángel Cappa, histórico entrenador del fútbol argentino, recordó su etapa en el banco de suplentes del club de Núñez e hizo una fuerte denuncia: “Esto son suposiciones, pero yo creo que a River lo mandaron al descenso. En partidos claves los arbitrajes fueron contrarios, hay muchos, inclusive el último con Belgrano”, sentenció Cappa en diálogo con El Gráfico.

Ángel Cappa acusó al arbitraje de mandar a River al descenso. (Foto: Archivo)

Luego, Cappa se refirió al penal que no le cobraron a River en la Promoción frente a Belgrano: “En otra cancha también jugaba Olimpo y si perdía River se salvaba, pero fue alevoso y empataron. Me acuerdo de un fallo en Mendoza con Godoy Cruz, un golazo de Funes Mori sobre la hora y lo anularon. Ese árbitro no dirigió más, eso fue una cosa insólita, no vio nada y cobró igual, además no fue mano”.

Por otra parte, el exentrenador de Huracán habló sobre su relación con J.J López y Daniel Passarella, presidente de River en aquel entonces: "Passarella no se fue al descenso. Él tomó una decisión que había que tomar. Jamás se metió, ni siquiera una sugerencia, inclusive en concentraciones que compartimos. Vos nombrás Passarella y me pasa con los grandes jugadores que no los puedo sacar de mi idea de futbolistas, pienso en eso. Fueron muy grandes para que yo opine otra cosa".

Por último, Cappa recordó el mal momento económico que vivió el Millonario previo a descender: “River estaba pasando un momento muy especial y tenía jugadores muy jóvenes. Los veteranos eran Almeyda y Ortega nomás. En otras circunstancias, yo hubiera continuado en River. En 18 partidos salí quinto, perdimos cinco partidos, pero era todo muy apremiante y con los jóvenes allí es diferente. Muchos me dicen que en Huracán también teníamos pibes, pero es distinto, la camiseta de River tiene otra presión”.