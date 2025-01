La cruda reflexión de Lautaro Martínez acerca de su sequía goleadora en Inter: "Este es el peor..."

Lautaro Martínez es uno de los mejores delanteros del mundo, capitán y uno de los máximos referentes del Inter de Milán. La pasada temporada, la 2023/24, fue una pieza fundamental del equipo, Capocannoniere y MVP de la Serie A. Sin embargo, en la actual campaña no está logrando tener su mejor rendimiento en lo que respecta a su producción ofensiva. En 23 partidos jugados entre las distintas competencias marcó apenas 7 goles y dio 2 asistencias, unos números muy bajos para lo que acostumbra.

De hecho, apenas marcó un único tanto en los últimos 10 encuentros jugados con su club, lo que es más llamativo considerando que el Narazzurro viene ganando casi todos sus duelos por una gran deferencia. En la antesala del Derbi de la Madonnina ante el Milan por la final de la Supercopa de Italia, el Toro reconoció que está atravesando una muy mala racha: "Me siento diferente, ya viví momentos así pero este es el peor, el más difícil", admitió en conferencia de prensa.

Lautaro Martínez metió un solo gol en sus últimos 10 partidos con el Inter. (Foto: EFE)

"Al principio del calendario descansé poco, no me preparé como quería. Fue un tiempo corto. Ahora siento que estoy recuperando la forma, que estoy volviendo en términos de juego y equipo. Estoy tranquilo aunque no llegue el gol, hay otros compañeros que están marcando y eso es lo importante. Lo único que importa es que ganemos", apuntó a continuación, a modo de explicación.

Además, recalcó la importancia del equipo y cómo sus aportes en la cancha influyen a pesar de que no esté pudiendo convertir tanto: "El grupo reconoce el trabajo que hago por ellos y eso es importante. Cuando no marco, siempre intento aportar al equipo y lo estoy haciendo; estoy contento por ello", concluyó Martínez al respecto.

Simone Inzaghi bancó a Lautaro Martínez. (Foto: EFE)

En ese sentido, Simone Inzaghi, DT del Inter, que estaba acompañando a Lautaro en la rueda de prensa, respaldó a su goleador y capitán: "Lo veo tranquilo, trabaja bien, hizo un gran partido en la semifinal (vencieron 2-0 a Atalanta). Aunque no marque, el equipo está ganando y jugando bien tenemos que seguir así, sabiendo que él nos va a dar una gran mano. Debemos seguir creando oportunidades", sentenció.