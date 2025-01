El volante de la liga local que Gago sumó a la lista de prioridades para Boca

El mercado de pases de Boca Juniors viene marchando a un ritmo muy bajo. Tras la incorporación del Carlos Palacios (quien ni pudo siquiera terminar el primer entrenamiento por problemas físicos), no han podido cerrar ni avanzar con ningún refuerzo más, y el armado del plantel para el 2025, año que promete ser muy intenso, se mantiene en una gran incógnita. Esto se agrava cuando en la vereda de enfrente River viene trayendo varios jugadores de renombre en los últimos días.

En ese sentido, Fernando Gago confeccionó una lista de prioridades de futbolistas que quiere sumar a sus filas, por muchos de los cuales desde Branden 805 preguntaron condiciones, pero sin obtener resultados concretos ni positivos hasta el momento. Ya habiendo comenzado la pretemporada días atrás, el DT decidió agregar un nombre más al listado: Santiago Ascacibar.

Gago quiere al Ruso Ascacibar y ya se comunicó con él. (Foto: @santiascacibar97)

Antes de que comenzaran los trabajos de preparación en Ezeiza, Pintita se había comunicado con el Ruso y le había expresado sus intenciones de llevarlo a la Ribera. El volante de 27 años (cumplirá 28 en febrero) viene de ganar en las últimas dos temporadas tres títulos con Estudiantes de La Plata: la Copa Argentina, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. En 2024 jugó unos 47 partidos entre las distintas competencias, en los que marcó 6 goles, dio 1 asistencia, recibió 16 tarjetas amarillas y 2 rojas.

Sin embargo, el panorama no parece ser muy alentador. A pesar de los deseos del entrenador, desde la dirigencia de Boca aún no se comunicaron con la del Pincha para negociar por el mediocampista, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y no lo venderían por menos de 6 millones de dólares. Además, habría cierto resquemor por parte del cuadro platense luego de lo que sucedió con el traspaso de Cristian Medina.

Por lo tanto, poder incorporarlo resultará bastante complicado. De todos modos, Ascacibar se suma igualmente a la lista de prioridades de Gago. Los otros jugadores que busca el Xeneize son: los defensores Ayrton Costa (Royal Antwerp), Gonzalo Piovi (Cruz Azul), Sergio Ramos (libre), Kevin Lomónaco (Independiente), Lautaro Gianetti (Udinese) y Leo Pereira (Flamengo); los mediocampistas Alan Velasco (Dallas), Aníbal Moreno (Palmeiras), Lucas Robertone (Almería), Leandro Paredes (Roma) y Williams Alarcón (Huracán).